Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları nerede?

MEDİMAGAZİN - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı almasına ilişkin açıklamada bulundu. Ceyhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TURKOVAC’ın acil kullanım onayı hepimize hayırlı olsun. Faz-3 çalışma sonuçları açıklanmadan onay verilen ilk aşı oldu. Umarım yeteri kadar kişi üzerinde (Biontech ve Moderna 45 bin, CoronaVac 15 bin) yapılmış FAZ-3 çalışma verileri gecikmeden açıklanır.

Aksi takdirde sadece antikor yanıtına bakarak atlıyor, zıplıyor; Şu kadar tık daha iyi dediğiniz aşı sizi zor durumda bırakır. Deneyimsiz olduğunuz alanlarda da sorumlulukları ele geçirmeye çalışırsanız gülünç durumlara düşersiniz.

"Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz"

TURKOVAC’ın CoronaVac’tan daha iyi olduğunu söylüyorsak da hangi kriterlerle değerlendirdiğinizi ve bu farkın nereden kaynaklandığını (doz mu adjuvan mı farklı) belirtmek durumundayız yoksa inandırıcı olmayacaktır. Sorulduğunda aşının etkinliği ve güvenirliğini anlatabilmek için Faz-3 çalışmalarının ve klinik etkinlik çalışmalarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.

TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Darendereli , ekibini ve klinik çalışmaları yürüten arkadaşları yürekten kutluyor, onların emeğinin daha ciddi ve bilimsel bir yaklaşımı hak ettiğini düşünüyorum."