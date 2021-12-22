Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları nerede?
TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TURKOVAC aşısına ait Faz-3 çalışması sonuçlarının bir an önce açıklanması gerektiğini ifade ederek "Aşının etkinliği ve güvenirliğini anlatabilmek için Faz-3 çalışmalarının ve klinik etkinlik çalışmalarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları nerede?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

22 Aralık 2021 17:49 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı almasına ilişkin açıklamada bulundu. Ceyhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TURKOVAC’ın acil kullanım onayı hepimize hayırlı olsun. Faz-3 çalışma sonuçları açıklanmadan onay verilen ilk aşı oldu. Umarım yeteri kadar kişi üzerinde (Biontech ve Moderna 45 bin, CoronaVac 15 bin) yapılmış FAZ-3 çalışma verileri gecikmeden açıklanır.

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC uygulanan kişilerde yoğun bakıma yatış olmadı

Aksi takdirde sadece antikor yanıtına bakarak atlıyor, zıplıyor; Şu kadar tık daha iyi dediğiniz aşı sizi zor durumda bırakır. Deneyimsiz olduğunuz alanlarda da sorumlulukları ele geçirmeye çalışırsanız gülünç durumlara düşersiniz.

"Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz"

TURKOVAC’ın CoronaVac’tan daha iyi olduğunu söylüyorsak da hangi kriterlerle değerlendirdiğinizi ve bu farkın nereden kaynaklandığını (doz mu adjuvan mı farklı) belirtmek durumundayız yoksa inandırıcı olmayacaktır. Sorulduğunda aşının etkinliği ve güvenirliğini anlatabilmek için Faz-3 çalışmalarının ve klinik etkinlik çalışmalarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.

TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Darendereli , ekibini ve klinik çalışmaları yürüten arkadaşları yürekten kutluyor, onların emeğinin daha ciddi ve bilimsel bir yaklaşımı hak ettiğini düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan faz-3 acil kullanim onayi etkinlik calismalari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.