Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı: 2009'dan beri görülmüyordu

MEDİMAGAZİN - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemi ve artan aşı kararsızlığının çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdüğünü, buna bağlı olarak yıllar sonra ilk defa menenjit vakası görüldüğünü belirtti.

2009'dan beri ilk defa vaka görüldü

Prof. Dr. Ceyhan, "Bizde 2017’deki % 98’den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005’den beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık. Bunların tamamı aşısızdı ve 2009’dan beri aşı sayesinde görmüyorduk.

Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı." dedi.

"Aşıya güveni sarsabilir"

Orijinal aşılar yerine Çin’den, Mısır’dan GMP sertifikası yetersiz aşılar alındığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Bu aşıya güveni sarsacaktır. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görünmesi yakındır.

Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998’den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum." dedi.