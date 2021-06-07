Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan o karara eleştiri!
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin’in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan o karara eleştiri!
07 Haziran 2021 14:56 - HaberTürk
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin’in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi. 

Prof. Dr. Ceyhan, "Yine Çin’den bilimsel olmayan bir uygulama: Sinovac’ın aşısına (hiçbir bilimsel veri olmaksızın) 3-17 yaşında çocuklara uygulama izni verilmiş. 23 Martta çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. 2.5 ay geçti. Bir tane bile çalışma yayınlanmadı" açıklamasında bulundu.

"Çin'den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı"

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti: "Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin’den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı. Bu dönemde firma ve ülke yöneticilerinin açıklamalarını dikkate almamalıyız. Sadece yeterli sayıda vaka üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çalışma sonuçlarına bakmalıyız."

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan cin sinovac 3-17 yas

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.