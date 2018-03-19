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Prof. Dr. Mehmet Ceylan: ‘Aşı yaptırmayın’ diyenlerin çocuklarının aşıları tam!
Aşı sayesinde Türkiye’de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümünün engellendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Araştırdık ki ülkemizde ‘Aşı yaptırmayın’ diyen herkesin çocuklarının aşıları tam yapılmış. Bilinçsiz aşı karşıtları toplumu yanlış yönlendiriyor” dedi
Prof. Dr. Mehmet Ceylan: ‘Aşı yaptırmayın’ diyenlerin çocuklarının aşıları tam!
19 Mart 2018 -
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Türkiye'de her yıl 14 bin 296 ölüm, aşı sayesinde engelleniyor. Gazete Habertürk'te yer alan Fatmanur Boylu imzalı habere göre; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Selim Badur ve Glaxo Smith Kline (GSK) Aşıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Thomas Breuer, “Aşı Çalıştayı” dolayısıyla bir araya geldikleri gazetecilere dünyada ve Türkiye’deki aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:

Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye’de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümü engelleniyor. Türkiye’de yılda 40 milyon aşı yapılıyor ve aşılama sayesinde bazı hastalıklar hayatımızdan tamamen çıktı. Etkin aşılama sayesinde kızamık hastalığı, Türkiye’de artık yılda sadece 4 ila 7 kişide görülüyor.


Türkiye’nin aşı bütçesi 880 milyon lira, ilaca harcanan para ise 22.1 milyar lira. Türkiye’de bir grup aşıya karşı, onları da çalıştaya çağırdık, doğrusunu öğrensinler diye. Araştırdık ki “Aşı yaptırmayın” diyen herkesin çocuklarının aşıları tam yapılmış. Bilinçsiz aşı karşıtları toplumu yanlış yönlendiriyor. Aşısızlık toplum sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye’de suçiçeği aşısının 2. dozunun da uygulanması şart. Son dönemde suçiçeği, kliniklerde artmaya başladı. Ayrıca çocuk ve yetişkinlerde boğmaca sayısında da artış var.

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan bagisiklama

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5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
19.03.2018 14:28:39
Yetkililerin dışında birilerinin yaptığı fikir beyanları abartılarak medyada yer bulduğundan dolayı toplumda kararsız ve güvensiz bir kesim oluşuyor. Tek çare; hoşumuza gitmese de, medya da denetleme ve konuşanların bilimsel zemini ispatlayamadıkları durumlarda, halk sağlığını tehlikeye atmadan dolayı hapis cezasıyla karşılaşma riskiyle karşılaşacakları bir sistem kurmaktır.
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