Prof. Dr. Mehmet Öz: 'İlk mentorum babamdı'

Prof. Dr. Mehmet Öz, NUN Okullarının davetlisi olarak katıldığı "Sağlıklı ve Mutlu Yaşam İçin Merak Ettikleriniz" başlıklı söyleşide, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın da katıldığı programda Prof. Dr. Mehmet Öz, başarı hikayesinden doktorluk serüvenine, sağlıklı yaşam hakkındaki bilgilerden günlük rutinine kadar birçok konu hakkında görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilere sağlıklı yaşam için tavsiyelerde de bulunan Öz, sabahları uyanır uyanmaz limonlu su içmenin vücuda direnç kazandırdığını belirtti.

Uykunun sağlıklı yaşam için önemli olduğunu aktaran Öz, birçok rahatsızlığın dik durmamaktan kaynaklandığına dikkati çekerek, dik durmanın en kolay yapılacak egzersiz olduğunu vurguladı.

Öz, öğrencilerin çoğu zaman sınavlara çalışırken kahve tükettiğini ve bunun çok yanlış olduğa, kahvenin asla enerji kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine işaret etti.

Öte yandan aynı tedavi uygulanan iki hastanın iyileşme süresini değiştiren en önemli faktörün insani bağlar olduğunun altını çizen Öz, kalp sağlığı için de hayatta başarılı olmak için de yaşamın bir amaç etrafında şekillendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Mehmet Öz, inancın önemini yitirdiğini iddia edenlerin aksine insanın doğası gereği inanmaya ihtiyaç duyduğunu, yerleşik inanç sistemlerinden uzak olanların da kapitalizm gibi insanlar tarafından oluşturulan sistemlere inandığını kaydetti.

ABD'de bir Türk olarak yaşamanın avantajlarından ve dezavantajlarından da bahseden Öz, eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilere kendi hayatından örnekler verdi.

Öz söyleşide, öğrencilere "Kötülük kötü insanlardan ortaya çıkmıyor. İyi insanlar onları engellemediği için kötü olaylar gerçekleşiyor. Bunun içinde cesur olmak gerekiyor." şeklinde nasihatlerde bulundu.

"O gençlerin istikballeri için ümitliyim"

Panelde soruları da yanıtlayan Öz, kariyerine nasıl ulaştığına ilişkin soruya üzerine, "Kendi hayat hikayeni bilmiyorsan başkasının hayat hikayesindesindir." cevabını vererek, katılımcılardan alkış aldı.

Geçtiğimiz aylarda Suriyeli mültecilerin kamplarını ziyaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Öz, "O gençlerin istikballeri için ümitliyim. Çünkü onlar ayağa kalkmak istiyorlar. Bize düşen onlara elimizi uzatıp kalkmalarına yardımcı olmak. Mülteci meselesini farklı milletlerden insanlar bir araya gelerek çözüme kavuşturabilir. Bütün insanlığın daha aydınlık bir geleceğe adım atması için bu birlikteliği fırsat olarak görüyorum." şeklinde düşüncelerini aktardı.

NUN Okullarının önemli bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Öz, eğitim faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Bir doktor olarak hastalarına "Sizi kurtaran asla ben değilim, hayata duydunuz aşk" dediğini aktaran Öz, insanın en küçük detaylardan bile mutlu olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Öz, NUN Okulları IB PYP Koordinatörü Şule Özcan'ın "Okulumuzda mentorluk sistemini bilge öğretmenlerimiz eliyle uygulamaya çalışıyoruz. Sizin bu başarılı kariyerinize etki eden bir mentorunuz oldu mu?" sorusuna da "İnsanın hayat boyu mentoru olmalı. Babam her daim destekçim oldu. Kendisi de bir hekim olduğu için ilk gençlik yıllarımda hep onu örnek aldım. İlk mentorum da babamdı." diye yanıt verdi.

Hediye takdimiyle sona eren söyleşinin ardından Prof. Dr. Mehmet Öz, NUN Okulları Beykoz Kampüsünü gezdi.