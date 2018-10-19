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Prof. Dr. Mehmet Ünal: "Alzheimer her beş yılda iki kat artıyor”
Çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkan ve modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen alzheimer ile ilgili İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde “2. Ulusal Alzheimer Kongresi” gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, hastalığa farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, “Alzheimer her beş yılda iki kat artıyor” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ünal:
19 Ekim 2018 - İHA
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (YENİSARUM) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “2. Ulusal Alzheimer Kongresi” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplamda üç oturumdan oluşan kongreye, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, Prof. Dr. Emir Tan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
“65 yaşın üzerinde olan her 11 kişiden 5’i alzheimer” 
Amaçlarının alzheirmera farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (YENİSARUM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Geçen sene bu kongrenin birincisini yaptık. Amacımız toplumda Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmaktır. Alazheimerın hepimizin hastalığı olduğu bilincini topluma yaymak istiyoruz. İstatistiklere göre 65 yaşın üzerinde olan her 11 kişiden 5’i bu hastalığı yaşıyor. Hastalık her beş yılda kendini ikiye katlıyor. Yaş ortalamamız artıyor ve buna paralel olarak alzheirmer olma riskimiz de artıyor” dedi. 
Son yıllarda beyinde yeni nöron oluşumu ile ilgili yayınlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ünal, “Düzenli fiziksel aktivite yapanlarda nörojonel denilen tabloyla yeni nöronlar geliştiriliyor. Böylece beynimiz kendi kendini yenileyebilecek. Ayrıca en büyük korkumuz olan unutkanlıkla başa çıkabilir ve günlük hayat aktivitelerimizi kaybetmeyecek hale gelebiliriz” şeklinde konuştu. 
“Yaşlanmaya bağlı birçok problem ortaya çıkıyor” 
Kongrede “Sağlıklı Bireylerde Nörofizyoloji ve Alzheimer Hastalarında Nörofizyolojik Değişiklikler” konusunu ele alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Asiye Nurten, “Ortalama insan ömründe bir uzama var. Bunun nedeni arasında yeni doğan ölümlerinin azalmasını, çeşitli hastalıkların önüne geçilmesini gösterebiliriz. Bununla birlikte toplumda yaşlı nüfus da giderek artıyor. Yaşlanmaya bağlı olarak ise bellek ve problem çözme yetimizde yavaşlamalar oluyor. Yeni bir bilgiyi belleğe almak ve eski bilgileri hatırlamak zorlaşıyor. Konuşmada bir yavaşlama meydana geliyor ve nesneleri isimlendirmede zorluk çekiliyor” dedi. Yaşlanmaya bağlı olarak bilişsel düzeyi de ele alan Nurten, “ Ömrümüzün sonuna kadar bilişsel işlevimizi sürdürmemiz için beynimizde nöronlar var. Ancak bu nöronlarda ilerleyen yaslarda azalmalar ve değişimler meydana geliyor. Yaşlı beyinlerde işlev yapan alanlarda azalmalar oluyor. Buna bağlı olarak da bunama görülüyor ”diye konuştu. 

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