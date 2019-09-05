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Prof. Dr. Metin Hasde: Risk faktörlerini kontrol ederek sağlıklı ve üretken bir yaşamı tercih etmeliyiz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Metin Hasde, Türkiye'de 13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarında biri olan Ulusal Aşı Programı'nın, yüksek bağışıklama oranlarıyla geleceğin güvencesi olan çocuklara uygulandığını belirterek, "Birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmak gereklidir. Sağlığımızı tehdit eden bu risk faktörlerini kontrol ederek sağlıklı ve üretken bir yaşamı tercih etmeliyiz." dedi.
Prof. Dr. Metin Hasde: Risk faktörlerini kontrol ederek sağlıklı ve üretken bir yaşamı tercih etmeliyiz
05 Eylül 2019 - AA
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Prof. Dr. Hasde, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemini vurgulamak, hizmetleri daha görünür kılmak adına bu yılki Halk Sağlığı Haftası temasının "Anne ve Çocuk Sağlığı" olarak belirlendiğini söyledi.

Halk sağlığının, toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı şekilde yaşamaya devam etmelerini sağlamak için hastalığa yol açabilecek her türlü faktörün kontrol edilmesini amaçladığını belirten Hasde, bu kavramın çok geniş bir alanı kapsadığını, hastalanmadan önce mevcut sağlık durumunun devamlılığını sağlamak için gerekli tüm hizmet ve tedbirleri içeren oldukça zengin bir alan olduğunu ifade etti. 

Prof. Dr. Hasde, koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmanın, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalığı meydana gelmeden önlemenin ve hayat standardını yükseltmenin, halk sağlığı çalışmalarının ana amaçlarından olduğunu vurgulayarak, bireysel ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarına ilişkin bilgi verdi. 

 

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Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlara, bebek ve çocuklara verilecek sağlık hizmetlerinin halk sağlığının önemli bir konusu olduğuna işaret eden Hasde, anne ve çocuk sağlığının birbirini etkileyen bir durum olduğunu ve nüfusun büyük kesimini ilgilendirdiğini, ayrıca ülkelerin gelişmişliğini ve genel sağlık durumunu yansıttığını dile getirdi. 

 "Geleceğin temeli çocukluk döneminde atılıyor"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Metin Hasde, "Anne ve çocukların sağlıklı olmasını sağlamak bir anlamda toplumun sağlıklı olmasını sağlamaktır." diyerek, şu bilgileri verdi: 

"Anne sağlığı hizmetleri, direkt olarak doğurgan çağdaki 15-45 yaş grubundaki kadınlar, dolaylı olarak da çocukları kapsamaktadır. Çocuk sağlığı hizmetleri ise yenidoğan döneminden ergenliğin sonuna kadar olan süreci kapsamaktadır. Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri başta sağlık hizmet sunucularının görevi olmakla birlikte çok paydaşlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu kapsamda sağlık hizmetinin kapsamı ve ulaşılabilirliği yanında, annenin ve çocuğun eğitim, beslenme durumu, sosyokültürel ve ekonomik yapısı, kadının toplumdaki statüsü anne ve çocuk sağlığını doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. 

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde annenin bedeninde fizyolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç kadına sosyal ve psikolojik açıdan da farklılıklar getirmektedir. Bu yeni gebeyi daha kırılgan ve sağlık açısından daha riskli hale getirmektedir. Çocukluk dönemi ise geleceğin temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde kazanılacak sağlıklı yaşam davranışları erişkinlik döneminde birçok hastalığın önüne geçecektir. Bununla birlikte çocukluk yılları bazı hastalıkların görülmesi açısından da önemlidir. Çocukluk yıllarının en iyi şekilde geçirilmesi, sakatlık ve ölüm sıklığının azaltılması sağlıklı bir toplumun oluşmasını sağlayacaktır."

 "Her türlü gıda maddesi satın alınırken etiket bilgisi okunmalı"

Halk sağlığının önemli bir basamağını da bağışıklama hizmetlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Hasde, "Ülkemizde 13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarında biri olan Ulusal Aşı Programı, yüksek bağışıklama oranlarıyla geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza uygulanmaktadır. Birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmak gereklidir. Sağlığımızı tehdit eden bu risk faktörlerini kontrol ederek sağlıklı ve üretken bir yaşamı tercih etmeliyiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Hasde, erişkin yaş grubunda en sık görülen meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine karşı erken tanı hizmetlerinin Türkiye'de başarıyla verildiğini, kanserden korunmaya yönelik eğitimlerin de sürekli düzenlendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sağlığımızı doğrudan etkileyen içme ve kullanma sularının güvenliği ile gıda güvenliği konularında bilinçli ve duyarlı olmalıyız. Besinleri güvenilir yerlerden satın almaya özen gösterilmelidir. Her türlü gıda maddesi satın alınırken etiket bilgisi okunmalı, üretim, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri kullanılmamalıdır. Dondurulmuş besinler, buzdolabı sıcaklığında veya mikrodalga fırında çözdürülerek kullanılmalı, çözdürme işlemi oda sıcaklığında veya kalorifer, soba üstünde bırakılarak kesinlikle yapılmamalıdır."
 

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