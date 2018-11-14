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Prof. Dr. Müge Akmansu: 'Onkolojik hastalarda beslenme değerlendirmesi tedavinin bir parçası olmalı'
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, 15 Kasım Dünya Nütrisyon Günü'nde, dolayısıyla toplantı düzenledi. Toplantıda kanser hastalarının daha fazla proteine ihtiyaç duyduklarına dikkat çekildi.
Prof. Dr. Müge Akmansu: 'Onkolojik hastalarda beslenme değerlendirmesi tedavinin bir parçası olmalı'
14 Kasım 2018 - İHA
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Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, 15 Kasım Dünya Nütrisyon Günü kapsamında düzenlediği basın toplantısında, kanser hastalarında beslenmenin neden önemli olduğuna ve bu hasta grubunda beslenmenin nasıl planlanması gerektiğine dikkat çekti. Basın toplantısına, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Müge Akmansu ve Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Gülberk Kavşuk konuşmacı olarak katıldı. Normal bir insanın kilogram başına tüketmesi gereken proteinin 0.8 gram olduğu fakat bir kanser hastasının kilogram başına 2 gram protein tüketmesi gerektiği bilgisinin altı çizildi.

 


"Hastaların hayat kalitesini arttırmanın etkili bir yolu nutrisyonlar"
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "15 Kasım Dünya Nütrisyon Günü, bugündeki bizim amacımız, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak, kanser hastalarındaki tedavinin etkinliğini arttırmak, bu tedavilerde daha iyi sonuca ulaşabilmek için hastayı bir bütün olarak görüp, doğru besleyebilmek. Bildiğiniz gibi kanser vücutta ciddi bir yıkımı getiren bir hastalık. Hastalar çeşitli etkenler sonucu ciddi kilo kaybı ve kas kas kitlesi kaybedebiliyorlar. Bu da bizim yaptığımız tedavilerin etkinliğini düşürüyor ve tedavi uygulanamaz hale getiriyor hastayı. Normal bir insanda protein ihtiyacı kilogram başına 0.8 gram iken, kanser hastası bir insanda bu ihtiyaç 2 grama yükseliyor. Bu kadar protein ve kalori ihtiyacının normal beslenme ile alınması çok zor. Bu açık ancak profesyonel oral nutrisyon ilaçları kullanılarak kapatılabilinir. Vücuttaki bu yangını ve yıkımı ancak dışarıdan aldığımız proteinler ile düzeltebiliriz. Kanser hastaları için hayat kalitesini arttırmanın etkili bir yolu nutrisyonlar" diye konuştu.

"Onkolojik hastalar beslenme açısından değerlendirilmeli"

TROD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Müge Akmansu da açıklamasında, "Onkolojik hastalarda tedavinin başlangıcında beslenme açısından hastayı değerlendirmemiz lazım. Bu da tedavinin planlamasının bir parçası olmalı. Hastanın bu hastalığa bağlı bir beslenme bozukluğu var mı diye incelememiz gerekiyor. Tarama testlerini yapmamız gerekiyor. Arkasından da hastalığa bağlı gelişebilecek yan etkiler ile ilgili hastayı ve hasta yakınlarını bilgilendirip ona göre bir plan yapmamız lazım. Ortak bir plan olması gerekiyor. Çünkü bu tedavilere bağlı acılı, ağrılı yutma, bulantı, kusma koku ve tat duygusunda bozukluk, iştahsızlık gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunları gidermek için başlangıçta hastayı bilgilendirmek lazım. Aynı tarafta olduğumuzu hastaya söylemeliyiz. Tedavi ve beslenmeyle ilgili programları tedavinin başında yapmalıyız. Radyoterapi uzun süreli bir tedavi olduğu için hastanın bu yönden bir riski olmasa bile her hafta hastayı bu açıdan değerlendirmeliyiz" dedi.
 

"Tedavide beslenmenin önemi ile ilgili farkındalık arttırılmalı"
Yetersiz beslenmenin, özellikle kanser hastalarında, tedavinin iyileşme süreçlerini geciktirdiğini belirten Abbott Nutrisyon Türkiye Genel Müdürü Gülberk Kavşuk, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle protein açısından fakir beslenmek, hastaların tedavi süreçlerini çok olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bu hastaların günlük protein alımının uygun ürünler ile desteklenmesi çok önemlidir. Çünkü bu hastalarda çok hızlı, hastanede veya evde yatışlarına bağlı olarak kas kaybı görülmektedir. Kas kaybını minimuma indirecek ve hastaları günlük protein ihtiyacı açısından destekleyecek uygun beslenme tedavilerinin kullanılması önemli. Hastaların ve hasta yakınlarının bu tedaviler ile ilgili olarak farkındalığının arttırılması çok önemlidir. Bizlerde hekimlerimiz ile birlikte bilimsel platformlarda farkındalığı arttırmak için projeler yürütmekteyiz".

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radyasyon onkolojisi prof dr esra kaytan saglam

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