Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Koronavirüs'e yakalandı

Sık sık televizyondan insanlara salgın konusunda bilgi veren Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Coronavirüs'e yakalandı. Akkoyunlu, "Meslek olarak bulaşma riski yüksek olan guruptayız. Sizden iki ricam var; 1. Salgın bitene kadar 48 saat hiç çıkma. 2. Bana ve benim gibi şifa bekleyenlere dua" diye konuştu.

Korona virüse karşı uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Akkoyunlu, Habertürk TV'de Para Gündem programına konuk olarak virüsün yayılma hızına ilişkin verileri paylaşmıştı. 20 Mart'taki yayında Çin ve Güney Kore'deki çalışmaları aktaran Akkoyunlu, "1 vaka tespit ettiyseniz bunun içinde toplumda tespit edemediğiniz 400 vaka var demektir. Her ölüm vakası için tespit edemediğiniz arkada 1000 civarında vaka var demektir. Salgın yeni başlıyor. Bugün alacağımız önlemler ancak iki hafta sonra yavaşlatacaktır. İki hafta net bir ilerleme görülecek" ifadelerini kullanmıştı.