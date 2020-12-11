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Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu
Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu
11 Aralık 2020 09:22 - İHA
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı‘nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu.

49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner’in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. Taner’in Şule Çet davasında maktul Çet’in psikolojik durumu hakkında davanın seyrine etki edebilecek tespitler içeren raporda da bilirkişi olarak yer almıştı.

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Mustafa Ender, 1988 - 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da uzmanlık eğitimi aldı. 2008 - 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da Doç. Dr., 2013 ‘ten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD‘da Prof. Dr. unvanıyla görev yaptı.
 
Mustafa Ender, 1995 - 1996 Aksaray ‘da mecburi hizmet, Temmuz 2014 - Nisan 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016 - Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014 - 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik komisyonu üyeliği, 2013 - Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Anahtar Kelimeler:

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