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Prof. Dr. Mustafa Özdoğan çağrısı ile Sanatla Terapi Projesi
Antalya'da, kanserle mücadele ederek hastalığı yenenlerin rehabilitasyon döneminde yaptıkları eserler, tedavi süreçlerinde ve sonrasında moral kaynağı oldu
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan çağrısı ile Sanatla Terapi Projesi
03 Nisan 2019 - AA
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Özel bir hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ın çağrısıyla on yıl önce başlatılan "Sanatla Terapi Projesi" kapsamında, kanser tedavisi gören hastalara yönelik çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi.

Kemoterapi gören, hastalığında son aşamaya gelen hastalar, koza kabuklarından, çakıl taşlarından, ağaç köklerinden tablolar yaptı, kara kalem çalışmasından el sanatlarına kadar birçok etkinliğe katıldı.

Geçirdikleri zorlu süreçte hayata sanatla tutunmaya çalışan kadınların çoğu, yaptıkları eserlerle moral buldu.

"Tedavi sürecimizde sanat reçetemiz oldu." diyen kadınlar, yaptıkları eserlerden oluşan "Büyülü fırçalarla hayata bir renk bir dokunuş" adlı sergiyi Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde açtı. 

Kanseri yenen hastalardan Naciye Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendiğini, zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirdi.

Psikolojik tedavinin ilaç kadar etkili olduğunu belirten Ateş, "Sanatla tanıştım, dünyam değişti. Koza kabuklarından tablolar, resimler yapıyorum." dedi.

Hemşire Zümrüt Gökbacak da 2016'da kolon kanseri olduğunu öğrendiğini, 1,5 yıl süren tedavi sürecinden altı ay sonra hastalığın tekrar nüksettiğini söyledi.

Zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Gökbacak, "İlaçlar sürekli rahatsız ediyordu. Çok kötü günler geçirdim. Bu süreçte hastanenin sanat merkezindeki arkadaşlarla tanıştım. Sanatla uğraşmaya başlayınca hastalığımı yendim. Sanatla uğraşmak ilaçlar kadar etkili oldu." diye konuştu.

İki yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenen İngilizce öğretmeni Hande Demir de radyoterapiden sonra görevine döndüğünü ancak bir yıl sonra kanserin kemik ve karaciğerine sıçradığını bildirdi.

Ağır tedaviler gördüğünü aktaran Demir, "13 kür kemoterapimi aldım. Uzun saçlarım vardı kaybettim, acıklı bir durum. İlk kanser olduğumu öğrendiğimde deniz kızını çizmişim. Ağlamamak için resim çiziyorum. Ne zaman ağlama krizim gelse kağıt kalem alıp resim çiziyorum, kendiliğinden geçiyor." ifadesini kullandı.

- "Yaptıkları eserler, en iyi reçete oldu"

Kanser hastalarını sanatla buluşturan emekli el sanatları ve resim öğretmeni Aysun Erdoğan ise annesinin meme kanseri olduğunu, onu sanatla tanıştırarak kanseri yenmesini kolaylaştırdığını anlattı.

Kanserle mücadelede sanatın ilaçlar kadar etkili olduğunu belirten Erdoğan, "Bütün kanser hastalarını içine alacak büyük sergiler açmak istiyorum." dedi.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, yürekten doğan eserlerin sergisini açtıklarını, kanser tanısı alan hastaların kalbindekini, yüreğindekini sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi.

Başarılı çalışmalar yapıldığını kaydeden Özdoğan, "Kanser tedavisi sadece koldan, ağızdan ilaçlar vermek, birtakım tetkikler yapmak değildir. Bu insanların karanlık dünyası ancak sanatla aydınlatılabilirdi. Yaptıkları eserler, en iyi reçete oldu." şeklinde konuştu.

Sergi, 14 Nisan'a kadar ziyarete acık kalacak.

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