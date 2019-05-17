Prof. Dr. Muzaffer Şeker TÜBA Başkanlığına atandı

2012-2018 yılları arasında TÜBA Konsey üyesi olan, 2010-2018 yıllarında da Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 15 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TÜBA Başkanlığına atandı.

4 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen Akademi Genel Kurulu’nda Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın II. dönem görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde Prof. Dr. Muzaffer Şeker, en yüksek oyu alarak ilk sırada başkan adayı olarak seçilmişti.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker kimdir?

1961 yılında İzmir’de doğdu. 1986’da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İnsan Anatomisi üzerine Doktora derecesi aldı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında da profesör oldu. Birleşik Arap Emirliklerinde iki yıl Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak da görev yapan Şeker, 2008-2010 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti’nde de görev aldı. Aynı zamanda Kamu Yönetimi lisans mezunu olan Şeker Aralık 2010 yılında Konya Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak, Aralık 2014 yılında ise tekrar rektör olarak atandı. G20 ülkelerinin 2017 Science’20 zirvesinde ve 2018 World Science Forum Jordan’da Türkiye’yi temsil eden TÜBA Asli Üyesi Prof. Şeker, TÜBA Konsey Üyesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tıp Sağlık Eğitim Konsey Üyesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Üst Kurul Üyesi, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Konsey Üyesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelli Öğretim Komisyon Üyesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanı, Üniversite Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Ahmet-Nezahat Keleşoğlu Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Kurucu Mütevelli Üyesi, İstanbul İlim ve Eğitim Vakfı (İSİLEV) Kurucu Mütevelli Üyesi, Birlik Vakfı Danışma Kurulu Üyesi ile İNNOPARK Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, TÜBA GEBİP Ödülleri, TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri seçici kurullarında idari görev yürüttü. Ayrıca 2002 yılından bu yana üyesi olduğu Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ile Temel Tıp Bilimleri Platformu yönetimlerinde farklı görevler alan Prof. Dr. Muzaffer Şeker evli ve üç çocuk babasıdır.

