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Prof. Dr. Nazmi Bilir: 'Sigara kullanımına karşı Türkiye'nin çalışmaları uluslararası camiada örnek gösterildi'
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigara kullanımına karşı yapılan çalışmalarla ilgili, "Türkiye hakikaten ciddi başarılar sağladı ve takdir gördü, uluslararası camiada örnek gösterildi ancak bu başarı kolay elde edilmedi." dedi
Prof. Dr. Nazmi Bilir: 'Sigara kullanımına karşı Türkiye'nin çalışmaları uluslararası camiada örnek gösterildi'
07 Şubat 2019 - AA
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Bilir, Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve TÜSAD tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen "Tütün Kontrolünde Türkiye Deneyimi" konferansında yaptığı konuşmada, 1996 yılında çıkan Tütün Kontrol Kanunu'nun Türkiye'nin sigarayla mücadele konusundaki dönüm noktası olduğunu söyledi. 

Bu kanunla Türkiye'de sigara reklamlarının, toplu taşıma araçları, sağlık ve eğitim kurumları ile spor etkinlikleri yapılan kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını hatırlatan Bilir, "1920 yılından 1980'li yıllara kadar Türkiye'nin nüfus artış hızı, sigara tüketim artış hızından fazlaydı ancak 1984 yılından sonra sigara tüketim artış hızı, nüfus artış hızını neredeyse ikiye katladı." diye konuştu.

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Sigara tüketimindeki artışın sonucu olarak Türkiye'de akciğer kanseri hasta sayısında da artış yaşandığını dile getiren Bilir, "Önceki yıllarda 4 bine kadar yükselen akciğer kanseri sayısı, 2004 yılında 50 bine ulaşıyor. Bu bir akciğer kanseri salgınıdır." ifadesini kullandı.

"Pasif etkilenim, kanundan sonra yüzde 13'e düştü"

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un eksiklerinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 2005 yılında başlatılan çalışmanın 2008'de yılında Meclisten geçtiğini anımsatan Bilir, "Bu kanunla Türkiye'deki kamuya açık bütün kapalı alanlar, sigarasız alan olarak belirlendi. Aynı kanunla illerde denetim komisyonları kuruldu. Bütün bunların sonunda hakikaten çok güzel başarı sağlandı. Kanundan önce yüzde 60 civarında olan pasif etkilenim, kanundan sonra yüzde 13'e düştü. İnsanlar artık bir başkasının bulunduğu yerde sigara içilmemesi gerektiğini 'sosyal norm' olarak benimsedi." diye konuştu.  

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Yasaklarla sigara kullanımı ve buna bağlı hastalıklarda azalma başladığının altını çizen Bilir, şunları kaydetti: 

"Türkiye hakikaten ciddi başarılar sağladı ve takdir gördü, uluslararası camiada örnek gösterildi ancak bu başarı kolay elde edilmedi. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiyeyi diğer ülkelere örnek gösterdi. Dönemin Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Türkiye'nin diğer ülkelerin izlemesi gereken bir model olduğunu söyledi. Diğer ülkeleri, bu başarının nasıl elde edildiğini öğrenmeleri için Türkiye'ye davet etti. Tütün kontrolündeki başarı puanlarına göre Türkiye, İngiltere, İrlanda ve Norveç'in ardından dördüncü sırada yer almaktadır. Dolayısıyla çok ciddi başarılar elde ettik ancak daha yapmamız gereken çok iş var. Türkiye'de 15 yaş üzeri 50 milyon civarı nüfus, 20 milyon civarında sigara içen insan var. Bu da yaklaşık her üç kişiden birinin sigara içtiğini göstermektedir. Batılı ülkelerde yüzde 10 civarında olan ortalamayı yakalamalıyız."

Konferansa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile vatandaşlar katıldı. 

 

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Anahtar Kelimeler:

tusad sigara tutun kullanimi nazmi bilir

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3
1) Mustafa Kemal Batur (Dr)
07.02.2019 16:23:55
Maalesef bir çok restoran ve cafe'de sigara yasağı delinmektedir. Denetimler yetersiz kalmakta ve önceden işletmeler denetim öncesi denetleyenlerce uyarılmakta. Ayrıca yeterince yaptırım uygulandığını da düşünmüyorum.
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