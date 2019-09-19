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Prof. Dr. Nuran Salman, GSK’ya Aşı Bilimsel Danışmanı olarak katıldı
İlaç ve aşı firmalarından GSK, Aşı Bilimsel Ekibi’ni Prof. Dr. Nuran Salman’ın katılımıyla güçlendirdi
Prof. Dr. Nuran Salman, GSK’ya Aşı Bilimsel Danışmanı olarak katıldı
19 Eylül 2019 -
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Tüm dünyada 300 yıldan uzun süredir hizmet veren ve 100 yıldan fazladır ürettiği aşılarla insan sağlığını koruyan GSK,Prof. Dr. Nuran Salman’ı Aşı Bilimsel Danışmanı olarak kadrosuna dahil etti. 

Çocuk Sağlığı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzman olan Prof. Dr. Nuran Salman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nda görev aldı. 1981-1986 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalında Uzman olarak çalıştı.

1986-1987 yılları arasında ABD University of California at Los Angeles (UCLA) Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniğinde Araştırma Görevlisi oldu. 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon yan dal uzmanlığı aldı. 

1984-1997 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı'nda Doçent Öğretim üyesi, 1992-1997 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı'nda Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 

2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Allerjisi’nde yan dal uzmanlığı alan Prof. Dr. Salman, 1997-2017 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon ve Klinik İmmünoloji bilim dalında çalıştı. 1994-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü öğretim Üyesi/ Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

2007-2009 yılları arasında CEVAG (Central European Vaccine Awareness Group) çalışmıştır. 
ANKEM (Antibiyotik ve Kemoterapi), KLİMİK Derneği ve Çocuk Alerji ve Astım Derneği kurucu üyesidir. 2012-2018 yılları arasında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği İstanbul Şubesi başkanlığını yapmıştır. 
Prof. Dr. Salman, GSK’da, uzmanlığı ve deneyimiyle sağlık meslek mensupları ile iletişim ve etkileşime rehberlik edecek.

Anahtar Kelimeler:

gsk asi bilimsel ekibi

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