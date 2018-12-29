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Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe: 'Çocukluk dönemi diyabeti 2- 3 kat artmış durumda'
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, Kağıthane'de düzenlenen "Hasta Okulu Seminerleri kapsamında Diyabet ve Diyabet cerrahisi konularında vatandaşları bilgilendirdi.
Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe: 'Çocukluk dönemi diyabeti 2- 3 kat artmış durumda'
29 Aralık 2018 - İHA
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Çocuklarda sık görülen obeziteye karşı Annelere uyarılarda bulunan Karatepe, "5 yılda Tip 2 diyabetin sıklığı özellikle çocukluk döneminde 2-3 kat artmış durumda. Bununda en önemli sebebi obezite. Diyet regülasyonuyla beraber obezitenin azaltılması ve çocukluk çağında, özellikle beslenmenin düzenlenmesi diyabeti engellemede önemli" dedi.
Kağıthane'de düzenlenen "Hasta Okulu Seminerleri" kapsamında son zamanlarda artan diyabet hastalığı ve diyabet cerrahisi tüm yönleriyle ele alındı. Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Derindere Hastanesi işbirliğinde düzenlenen “Hasta Okulu Seminerleri” kapsamında “Diyabet ve Diyabet Cerrahisi” konulu seminer düzenlendi. Seminere Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe konuşmacı olarak katıldı. Diyabetin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığı anlatıldı. Çocuklarda meydana gelen obeziteye bağlı diyabetin arttığını belirten ve tedavisinin diyet regülasyonuyla mümkün olduğunu belirten Karatepe, beslenmenin düzenli olması noktasında da önemli bilgiler verdi. 

“Son 5 yılda Tip 2 diyabetin sıklığı çocukluk döneminde 2-3 kat artmış durumda” 

Obeziteye bağlı diyabetin çocukluk döneminde arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, “Toplumda diyabetin ve özellikle ergenlik çağı ve çocukluktan sonraki dönemde tip 2 diyabetin en sık nedenlerinden birisi obezite. Günümüzde bu obezite sıklığı giderek artmakta. Çocukluk döneminde görülen diyabetin en sık iki nedeni var. Birincisi Tip 1 diyabet dediğimiz özellikle 7-10 yaş civarı başlayan ve en önemlisi genetik olan diyabet. İkincisi ise ergenlik çağında görülen ve sıklıkla obezite ile ilişkili diyabet, Tip 2 diyabet dediğimiz bir durum. Son verilere bakıldığı zaman son 5 yılda Tip 2 diyabetin sıklığı çocukluk döneminde 2-3 kat artmış durumda. Bunun da en önemli sebebi obezite. Özellikle diyet regülasyonuyla beraber obezitenin azaltılması ve çocukluk çağında, özellikle beslenmenin düzenlenmesi diyabeti engellemede önemli” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

diyabet obezite diyabet cerrahisi

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