Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu: Her beş hastanın birinde beslenme tedavisi planlanmalı
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, 3 bin 521 hastanın beslenme durumu açısından değerlendirildiği araştırma kapsamında her beş hastadan birinde beslenme tedavisinin planlanması gerektiğinin ortaya konulduğunu bildirdi
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu: Her beş hastanın birinde beslenme tedavisi planlanmalı
05 Kasım 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya Nütrisyon Günü kapsamında düzenlenen basın toplantısında, KEPAN öncülüğünde gerçekleştirilen "Tedavide Beslenme Farkındalık Hareketi" sonuçları açıklandı.

Toplantıya, KEPAN Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Selman Sökmen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Erdem Göker, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Müge Akmansu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalından Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalından Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil katıldı.

Toplantıda konuşan Abbasoğlu, yetersiz beslenmenin hastalıkların tedavisini olumsuz etkilerken, hastanın yaşam kalitesini de önemli oranda bozduğunu belirtti.

Hastanede kalış süresini uzatan ve sağlık bakım maliyetlerini artıran bu durumun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada önemli bir problem olduğunu aktaran Abbasoğlu, dernek olarak tedavide beslenmeye dikkat çekmek ve farklı alanlarda farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye genelinde 21 şehir ve 50 merkezde, genel cerrahi, geriatri, nöroloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji polikliniklerlerine başvuran hastalardaki beslenme durumunu kesitsel olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Abbasoğlu, toplam 3 bin 521 hastanın beslenme değerlendirmesi yapıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hastalık halinde, hayat kalitesini koruyarak tedaviyi tamamlamak ve başarıya ulaşmak ancak ekip çalışmasıyla mümkündür. Bu ekibin en önemli bileşenleri doktorlar ve diğer sağlık görevlileri yanında, hastanın ailesi ve bakımını üstlenen kişilerdir. Hastaların doğru beslenmesi ve yeterli besin desteğini alması tedavi başarısında büyük önem taşımaktadır. Önerimiz, hastanelere başvuran tüm hastalarda beslenme durumunun ilk günden itibaren değerlendirilmesi ve eğer gerekiyorsa, olabildiğince erken dönemde beslenme desteğine başlanılmasıdır. Bu değerlendirme yapılmadan ve risk altındaki bireyler saptanmadan harekete geçmek mümkün değildir."

Abbasoğlu "Tedavide Beslenme Farkındalık Hareketi çalışmasında toplamda 3 bin 521 hasta beslenme durumu açısından değerlendirildi. Buna göre her beş hastanın birinde beslenme tedavisi planlanması gerektiği ortaya konmuştur. Beslenme ihtiyacı, cerrahi kliniklerine başvuran hastalarda, yüzde 15 iken, bu oran geriatri kliniklerinde yüzde 18, nöroloji kliniklerinde yüzde 6, radyasyon onkolojisi kliniklerinde yüzde 25 ve medikal onkoloji kliniklerinde yüzde 44 olarak tespit edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

"Kansere bağlı malnütrisyon, hastaların en az yarısında mevcut"

Beslenme durumunun artarak bozulmasının kanser hastalarının ortak bir özelliği olduğunu belirten Prof. Dr. Şuayib Yalçın da kansere bağlı malnütrisyonun sadece kilo kaybı değil, çoklu mekanizmaların dahil olduğu bir sorun olduğunu aktardı.

Yalçın, "Kansere bağlı malnütrisyon, kanser hastalarının en az yarısında mevcuttur ve yüzde 40'a varan oranda ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemoterapi başlamadan önce, kanser tanısı sırasında yüzde 5 ve üzeri kilo kaybı saptandığında tedavi yanıtının azaldığı ve mortalitenin arttığı saptanmıştır. Beslenme durumunun rutin taranması ve değerlendirilmesiyle kansere bağlı malnütrisyonun doğru ve erken teşhisi kanser hastalarının yönetiminde son derece önemlidir." ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Selman Sökmen de cerrahi hastalarında, sıklıkla beslenme bozukluğunun ve buna bağlı kas ve kilo kaybı gelişebildiğini, özellikle kanser gibi hastalıklarda, hastanın organ işlevleri bozulduğu gibi beslenme sisteminin de zarar gördüğünü kaydetti. 

Sökmen, "Cerrahi sürecinde bu durum tanınıp önlem alınmaz ise tedavi olumsuz etkilenir. Özellikle hızlı ilerleyen veya yayılmış hastalıklarda erken dönemde beslenme durumunun değerlendirilmesi, ölçülmesi ve yerine koyma tedavisi yapılmalıdır. Beslenme bozukluğu cerrahi sonuçlarını bozmakta, yara iyileşmesini uzatmakta, ağır enfeksiyon gelişimine yol açmakta dolayısıyla komplikasyon ve hasta kaybını arttırmaktadır." diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

saglikli beslenme osman abbasoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Emine Alp Meşe Dominick Chilcott Endonezya Sağlık Bakanlığı dang humması adli tıp bilirkişi doktor hekim YESAV Sağlıkta Yenileşim Ödülleri sağlıklı beslenme ıspanak Organ Bağışı Haftası Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Özcan Akan sağlıklı beslenme Osman Abbasoğlu yangın hastane Siirt Devlet Hastanesi rahim ağzı kanseri Hüsnü Görgen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü diploma kiralama doktor tıp fakültesi eczacılık diş doktoru FETÖ doktor göçmen sağlığı Emine Alp Meşe Sağlık Bakan Yardımcısı Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İrem Demirtaş ıspanak SAğlık Bakanı DRX Türkiye Klinikleri hekim doktor veteriner hekim Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği meme kanseri Ulusal Kanser Enstitüsü meme kanser Sağlık Bakanlığı bağırsak kanseri bakteri Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü ıspanak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü doktor hekim whatsapp organ nakli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.