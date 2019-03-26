Prof. Dr. Osman Erk: 'Aşı oranları daha da düşerse kızamık, difteri, tetanos salgınları başlar’

Sözcü'de yer alan Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Prof. Dr. Osman Erk "Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında dünyayı bekleyen en büyük sağlık tehditlerinden birinin aşı karşıtlığı olduğunu açıkladı. Ancak insanlar çeşitli düşüncelerle; etnik, dini, mezhepsel, politik gerekçelerle veya içerdikleri katkı maddelerinin sağlığa zararlı olduğunu varsayarak özellikle çocuklarına aşı yaptırmak istemiyor. Bu nedenle aşıyla önlenebilir çocukluk hastalıklarından bazıları dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın görülmeye başladı. Örneğin aşılamayla önlenebilecek kızamık hastalığından 2018 yılında 136 bin ölüm vakası belirlendi…" dedi.

ALÜMİNYUM VE CIVA İÇERİR Mİ?

Aşılarda alüminyum ve cıva gibi sağlığa zararlı katkı maddeleri olduğunu söyleyerek aşı karşıtlığı yapan hekimler de var. Alüminyum ve cıva gündelik hayatta pek çok kaynakta var, aşılardaki miktar göz ardı edilebilir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de aşılamanın son derece gerekli olduğunu bildirmeye devam ediyor. Türkiye'de çocuklarda aşılama yasal bir zorunluluk değil ama aşılamanın mutlaka yasal zorunluluk haline getirilmesi gerekir.

FAYDALARI NELERDİR?

İnsan bağışıklık sistemini hastalık etkilerine karşı uyarmak, alarme etmek, hastalık yapıcı mikroorganizmaları bağışıklık sistemine tanıtmak için aşılama son derece önemlidir. Aşılama en etkin, en kolay, en ucuz koruyucu hekimlik yöntemidir. Çocukluk devresinde çok etkin olarak yapılan aşı uygulamalarına ne yazık ki gençlik ve erişkin yaşta yeterli önem verilmemektedir.

NE GİBİ RİSKLER VAR?

Erişkin yaşta aşı ile korunma sağlanacak enfeksiyon etkenleri; pnömokoklar (zatürre), influenza (grip), hepatit A, hepatit B, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, zona, meningokoklar (menenjit), HPV ve Hemafilus influenza tip B gibi etkenlerdir. Bu etkenlerden bazıları seyahat, askerlik, gebelik, bağışıklık baskılanması durumları ve kronik hastalıklar gibi özel durumlarda önem arz etmektedir.

YETİŞKİNLER DE YAPTIRMALI MI?

Bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının yaşı yoktur, her yaşta kişiyi etkileyerek iş gücü kaybına, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle aşılanmanın da yaşı yoktur. Bazı bulaşıcı hastalıklar erişkinde daha ağır ve komplikasyonlu seyreder. Çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği bu hastalıklardan bazılarıdır. Yine grip ve pnömoni (zatürre) özellikle 65 yaş üstü bireylerde ağır seyrettiği ve ölüme neden olabildiği için mutlaka aşı yapılması gereken hastalıklardır. Grip ve pnömokok enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümlerin büyük çoğunluğu (yüzde 80) 65 yaş üzerinde ortaya çıkmaktadır. Ölenlerin büyük çoğunluğu (2/3) daha önce herhangi bir nedenle hastaneye yatırılmış fakat aşılanmamış kişilerden oluşmaktadır.

