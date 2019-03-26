SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Osman Erk: 'Aşı oranları daha da düşerse kızamık, difteri, tetanos salgınları başlar’
İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk uyardı. Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Erk ‘Aşı oranları daha da düşerse kızamık, difteri, tetanos salgınları başlar’ dedi ve şunları söyledi
Prof. Dr. Osman Erk: 'Aşı oranları daha da düşerse kızamık, difteri, tetanos salgınları başlar’
26 Mart 2019 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sözcü'de yer alan Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Prof. Dr. Osman Erk "Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında dünyayı bekleyen en büyük sağlık tehditlerinden birinin aşı karşıtlığı olduğunu açıkladı. Ancak insanlar çeşitli düşüncelerle; etnik, dini, mezhepsel, politik gerekçelerle veya içerdikleri katkı maddelerinin sağlığa zararlı olduğunu varsayarak özellikle çocuklarına aşı yaptırmak istemiyor. Bu nedenle aşıyla önlenebilir çocukluk hastalıklarından bazıları dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın görülmeye başladı. Örneğin aşılamayla önlenebilecek kızamık hastalığından 2018 yılında 136 bin ölüm vakası belirlendi…" dedi. 

ALÜMİNYUM VE CIVA İÇERİR Mİ?

Aşılarda alüminyum ve cıva gibi sağlığa zararlı katkı maddeleri olduğunu söyleyerek aşı karşıtlığı yapan hekimler de var. Alüminyum ve cıva gündelik hayatta pek çok kaynakta var, aşılardaki miktar göz ardı edilebilir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de aşılamanın son derece gerekli olduğunu bildirmeye devam ediyor. Türkiye'de çocuklarda aşılama yasal bir zorunluluk değil ama aşılamanın mutlaka yasal zorunluluk haline getirilmesi gerekir.

FAYDALARI NELERDİR?

İnsan bağışıklık sistemini hastalık etkilerine karşı uyarmak, alarme etmek, hastalık yapıcı mikroorganizmaları bağışıklık sistemine tanıtmak için aşılama son derece önemlidir. Aşılama en etkin, en kolay, en ucuz koruyucu hekimlik yöntemidir. Çocukluk devresinde çok etkin olarak yapılan aşı uygulamalarına ne yazık ki gençlik ve erişkin yaşta yeterli önem verilmemektedir.

NE GİBİ RİSKLER VAR?

Erişkin yaşta aşı ile korunma sağlanacak enfeksiyon etkenleri; pnömokoklar (zatürre), influenza (grip), hepatit A, hepatit B, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, zona, meningokoklar (menenjit), HPV ve Hemafilus influenza tip B gibi etkenlerdir. Bu etkenlerden bazıları seyahat, askerlik, gebelik, bağışıklık baskılanması durumları ve kronik hastalıklar gibi özel durumlarda önem arz etmektedir.

YETİŞKİNLER DE YAPTIRMALI MI?
Bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının yaşı yoktur, her yaşta kişiyi etkileyerek iş gücü kaybına, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle aşılanmanın da yaşı yoktur. Bazı bulaşıcı hastalıklar erişkinde daha ağır ve komplikasyonlu seyreder. Çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği bu hastalıklardan bazılarıdır. Yine grip ve pnömoni (zatürre) özellikle 65 yaş üstü bireylerde ağır seyrettiği ve ölüme neden olabildiği için mutlaka aşı yapılması gereken hastalıklardır. Grip ve pnömokok enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümlerin büyük çoğunluğu (yüzde 80) 65 yaş üzerinde ortaya çıkmaktadır. Ölenlerin büyük çoğunluğu (2/3) daha önce herhangi bir nedenle hastaneye yatırılmış fakat aşılanmamış kişilerden oluşmaktadır.
 

Anahtar Kelimeler:

asi karsitligi osman erk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ebola kongo salgın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kedi tıp fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kas-iskelet Uşak Üniversitesi Ömer Karahan Sağlık Bakanlığı DHY tebligat 85.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Sağlık iletişiminde kültür vurgusu: Dikkate almazsak çok büyük çatışma yaşanır diyet sağlıklı beslenme ertuğrul taşan endokrinoloji erkek dogum kontrol hapi doğumhane malpraktis lohusa gebe oftamoloji hekim eğitim Sarper Erkeskin aşı karşıtlığı Osman Erk beyin alzheimer hipokampüs Madrid Özerk Üniversitesi sağlıkta şiddet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
27/03-30/03 18. Nefroloji Kış Okulu NEFROLOJİ KIBR
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
07/04-10/04 41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ ÇOCUK... İSTA
12/04-13/04 Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019 RADYOLOJİ ANKA
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
19/04-21/04 17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi GÖZ... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.