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Prof. Dr. Özgül'den öğreniyor damar tıkanıklığı tedavisindeki detayları hekim arkadaşları ile paylaşıyor
Kahramanmaraş'ta Kronik Total Oklüzyon Grubu Başkanı, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sami Özgül, Türkiye’nin birçok ilinden gelen hekimlere eğitim veriyor.
Prof. Dr. Özgül'den öğreniyor damar tıkanıklığı tedavisindeki detayları hekim arkadaşları ile paylaşıyor
12 Eylül 2018 - İHA
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) görev yapan Dr. Özgül, Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile derneğin alt grubu olan Kronik Total Oklüzyon Grubu başkanlığını da yürütüyor. 
Kardiyolog Prof. Dr. Sami Özgül ve ekibi fakülte binasına tedavi için gelen hastaları kısa sürede başarılı bir şekilde ameliyat ederek damar tıkanıklığını açıyor. Dr. Özgül’ün başarısını duyan İstanbul ve Ankara gibi illerde görevli kardiyologlar Kahramanmaraş’a gelerek üniversite hastanesinde Dr. Özgül’den eğitim alıyor. 
İnsandaki bütün damar tıkanıklığını tepeden tırnağa açtıklarını söyleyen Dr. Özgül, “4-6 saat içinde gelen beyin damarı tıkanıklığını nörolojideki arkadaşlarımız ile birlikte, başarılı bir şekilde açıyoruz” dedi. 
Dr. Özgül, “Türk Kardiyoloji Derneği’nin yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda bu derneğin proje alt grubu var Kronik Total Oklüzyon Grubu'nun başkanlığını yapıyorum. Kronik Total Oklüzyon demek, uzun süreli damar tıkanıklığını açan bir kulüp demektir. Başarımızı diğer illerdeki üniversitelerdeki arkadaşlarımız da duymuşlar ve buraya eğitime geldiler. İstanbul, Ankara ve Adana gibi Türkiye’nin değişik illerinden hocalar geldi ve hâlâ da buraya gelip eğitim almak için talepler var. Biz vakaları 1 günde yapıyoruz. O gün gelip eğitimi alıp gidiyorlar. Bizim burada bütün arkadaşlarımız, damar nerede orayı açıyor. Tepeden tırnağa, beyinden ayağa kadar, böbrek ve bağırsak damarlarına kadar bütün damarlar açılıyor. Çünkü biz burada bu eğitimi veriyoruz ve herkes bu işi gayet iyi yapıyor. Ayrıca 4-6 saat içinde gelen beyin damarı tıkanıklığı nörolojideki arkadaşlarımız ile birlikte, başarılı beyin damarlarını açıyoruz. Bazıları tabii ki damarları açmamıza rağmen hastalar şifa bulamıyor. Bazıları geç gelmiş oluyor. Ama erken gelenler için başarı şansı yüksek oluyor” diye konuştu. 

“Beyindeki damar tıkanıklığını da açıyoruz” 
Eğitime gelen arkadaşların bir anda öğrenmesini mümkün olmadığını söyleyen Dr. Özgül, “Kalp damarı nasıl tıkanıyor kalp krizi oluyor ise, beyin damarı da tıkanıyor. Bir sürü malzemeler var, hastaya yaklaşım var, endikasyon var bütün bunları değerlendirmek çok önemli. Yani, ‘Ben bunu açıyorum’ diyemezsiniz. Çok doğru endikasyon koymak lazım, hastanın damarının açılması gerektiğine karar vermek lazım, rutinde kullandığımız malzemelerin dışında malzemeler kullanıyoruz. Bunlar ise bir anda olacak bir şey değil, yapılan yerlerde görülüp öğrenilmesi gerekir. Operasyon süresi bazen zor dediğimiz vakayı kısa sürede açıyoruz veya kolay dediğimiz bir vaka başarısızlıkla sonuçlanabilir” şeklinde konuştu. 

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