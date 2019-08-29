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Prof. Dr. Özkan: 'Leyla'nın nakilden başka şansı yok'
Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Leyla’nın 7 yıldır takip ettikleri bir hasta olduğunu ve nakle hazır olduklarını kaydetti. Özkan, Leyla’ya 2 kez yüz bağışının olduğunu ama o dönemde yaş mevzuatına takıldıklarını bildirdi.
Prof. Dr. Özkan: 'Leyla'nın nakilden başka şansı yok'
29 Ağustos 2019 - İHA
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Kahramanmaraş'ta yüzüne örtülen eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci, Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile yeniden görüşmek üzere 14 saatlik yolculuğunun ardından Antalya’ya geldi. İHA'nın gündeme getirdiği olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tedavinin önünü açıp Leyla'nın umuda yolculuğunu başlattı. 20 yaşındaki Leyla Demirci, öğle saatlerinde dünyada ve Türkiye’de adını yaptığı yüz nakilleriyle duyuran Prof.Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi. Özkan, Leyla ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Sağlık Bakanlığının harekete geçtiği Leyla'nın umut yolculuğu başladı 

"Leyla'yı takip ediyoruz" 

Prof.Dr. Özkan, Leyla Demirci’nin 7 yıldır takip ettikleri bir hasta olduğunu söyledi. O dönemde Leyla’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle nakil dışında neler yapılabileceği üzerinde durduklarını kaydeden Özkan, “Leyla’nın yanık yüzdesi çok fazla, vücudundan doku naklinin yapılabilecek alanları fazla değil. O dönemde Leyla yaşından dolayı mevzuata takıldığı için takip yaptık ve acil işlemlerini yaptık” dedi. 

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"Bakanlık bizi de aradı" 

Leyla’nın nakil listesinde olduğunu ve yüz nakli için her şeyinin hazır olduğunun altını çizen Prof.Dr. Özkan, ara ara yine rutin kontrollerine gelmeye devam ettiğini belirtti. 

Leyla’nın yeniden kamuoyunun gündemine gelmesinin önemli olduğuna değinen Prof.Dr. Ömer Özkan, “Leyla çok sevdiğim uyumlu hastalarımdan bir tanesi. Ama tek eksiğimiz donörün olmamasıydı. Leyla bir örnek. Biz testlerini yeniden yapacağız. Uygun şartlar oluşursa da tedavisine başlarız. Leyla’nın Sağlık Bakanlığında tüm kayıtları var. Bakanımız da bizleri aradı. Elimizden geldiğince destek olacağız. Organ ve doku bağışının önemi açısından bu hastalarımız örnek teşkil ediyor. Leyla tekrar hoş geldi" ifadelerine yer verdi. 

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"Yılları bulmadan nakil olması şart" 

Leyla’nın en büyük avantajının yaşının 18’i geçmiş olması olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Özkan, “Leyla kendisi de biliyor. Yaşı 15 iken bir dönör çıktı ama mevzuata takıldık. Ergen yaşa gelmediği zaman bu tür nakillerin yapılması uygun görülmüyor. O dönemde Leyla’ya iki kez bağış çıktı maalesef olmadı. Yaşına takıldı. Leyla’nın nakilden başka şansı yok. Estetik, kozmetik açısından bir ameliyat değil bu Leyla açısından. Leyla’nın çok da gecikmeden yılları bulmadan nakil olması gerekiyor.” dedi. 

Özkan, Leyla'nın iki hafta misafirleri olacağını ve bir dizi kontrolden geçeceğini de sözlerine ekledi. Leyla Demirci ise çok heyecanlı olduğunu kaydetti. 

Toplantıya Şırnak'ta 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Firdevs Tatar da katıldı. 
Prof.Dr. Özkan, Tatar'ın sağlık durumu ile ilgili ise şunları söyledi: "Firdevs, şanslı bir hastamız. Cumhurbaşkanımızın kendi gönderdiği hastası. Birebir ilgileniyor. Vücudundan hasar görmemiş bölgeleri var. Kendi vücudundan doku yapacağız. Güzel bir ameliyat yapacağız inşallah beklediğimiz sonucu alırız."

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