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Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili açıklama: Yüz felci riski var
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş (4), dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili açıklama: Yüz felci riski var

Prof. Dr. Özlenen Özkan

29 Aralık 2021 17:58 - DHA Alparslan ÇINAR- Aslı DURAN
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Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Asiye'nin doktoru ek doku talebi gerekebileceğini söyledi: "Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı"

Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

4 saat süren doku nakli yapılmıştı: Asiye bebek bugün uyandırılacak

 

 

 

Rektör Özkan: 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan merkez laboratuvarı ve turunçgil köşesinin açılışında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Tedavinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, “Enfeksiyon bulguları istediğimiz düzeye azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü bizim hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu ana kadar dokularını onardık. Hayati riskini ekarte ettik. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor" dedi.

Asiye'nin işitme kaybı ve yüz felci ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, henüz detaylı muayene edilemediğini belirterek şöyle konuştu:

“Yüzünde sinirin geçtiği nokta hasar görmüş. Ancak şu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Net muayene edilemedi. Muayene edilince daha iyi bilgi alacağız. Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak."

Asiye'nin saçlı derisindeki saç eksikliğinin giderilmesi için ameliyatların da söz konusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin şokta olduğunu, yaşadığı şeyin kolay olmadığını söyledi. Anne ve babasıyla birlikte olmasından memnun olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin genel sağlık durumunun beklenenden iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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