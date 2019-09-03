SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ kornea
BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, halk arasında göz nakli olarak bilinen fakat tıptaki ismi kornea nakli olan cerrahi müdahale hakkında açıklamalarda bulundu. Sadece ölen bir kişinin gözünden alınan korneanın nakil edilebileceğini belirten Özmen, "Kişinin sağ olması durumunda ikizine bile göz korneasını bağışlaması mümkün değil. Kornea damarsız bir yapı olduğu için nakil olacak kişiye en kolay uyum sağlayan organdır. Fakat kornea bağışı organ bağışlarının arasında en alt sıralarda yer alır. Hatta çocuklarda kornea bağışı yok denecek kadar azdır" dedi.
Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ kornea
03 Eylül 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

30 yılı aşan akademik kariyerinde kornea nakli üzerine çalışmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, insanların kornea nakli hakkında çok fikir sahibi olmadığını söyledi.. Halk arasında göz nakli olarak bilinen fakat sadece gözün üzerinde bulunan şeffaf yapıya sahip korneanın nakil edildiğini belirten Özmen, korneanın sadece kadavradan alınabildiğini aktardı. Damarsız bir yapı olduğu için nakil olacak kişiye en çok uyumu sağlayacak organ olmasına rağmen kornea bağışı sayısının çok düşük olduğunu belirten Özmen, çocuklar da ise kornea bağışının yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

‘KORNEA SADECE ÖLÜDEN ALINABİLİR’

Prof Dr. Ahmet Tuncer Özmen, "Kornea sadece insandan insana nakledilebilir ve yalnızca ölen bir insandan kornea alınabilir. O nedenle temini zaman zaman sıkıntılı olabilir. Yapılan istatistiklerde dünyada da kornea nakli yapılması gereken insanların yalnız 80'de 1'i bu ameliyat imkanına ulaşabilmekte. Ülkemizdeki istatistik sonuçlarını bilmiyorum ama bizde de aynı sonuçlar söz konusu olabilir. Ölüden alınan korneayı hastadaki mevcut korneayla değiştiriyoruz. Kornea damarsız bir doku olduğu için uyum sorunu diğer organlar kadar fazla olmamakla birlikte, bazı durumlarda riskli hastalarda, daha önce kornea nakli geçirip reddedilmiş olan gözlerde hastanın yaşı, genel durumu, başka hastalıklarının mevcudiyetinde tabi ki kornea reddi de söz konusu. Kornea da diğer organlar gibi reddolabilir" diye konuştu.

30 YILDA SADECE 2 ÇOCUĞA KORNEA NAKLİ

Çocuklarda kornea naklinin biraz daha fazla şartı olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, "Çünkü korneayı naklederken çocuğun yaşına uygun olmalı. Aynı yaşta hatta daha genç olmalı. Bir çocuğa çok yaşlı bir insanın korneasını nakletmek istemiyoruz. O nedenle çocuklarda bu kornea nakli gerektiğinde erişkinlerden daha sıkıntılı. 80'de bire ulaşma oranı çocuklarda daha yüksek. Bağış daha az. 30 senedir bu klinikte çalışıyorum. Sadece 2 tane çocuk bağışçısına denk geldim" değerlendirmesinde bulundu.

‘GENELDE KORNEA SAYDAMLIĞINI KAYBEDEN HASTALARA NAKİL YAPILABİLİR’

Gözün tamamının naklinin söz konusu olmadığını belirten Özmen, "Çünkü gözümüz beynin devamı niteliğinde bir organ. Görme siniriyle bağlı. O sinir kesildiği zaman görmeden söz etmek mümkün değil. Korneanın saydamlığı kaybedildiği zaman kornea nakli yapılabilir. Korneaya bağlı nedenlerle kornea saydamlığının ortadan kalkmasına bağlı nedenlerle görme yetisini kaybeden hastalara kornea naklini öneriyoruz. Başka durumlarda da kornea nakli yapıyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

uludag universitesi ahmet tuncer ozmen kornea

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kan ürünleri Türk Eczacıları Birliği Erdoğan Çolak Dünya Sağlık Örgütü kanser yemen nişasta bazlı şeker Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sibel Bölek Almanyada hekimlik türkiyede hekimlik mecburi hizmet doktor FETÖ kanser onkoloji McMaster Üniversitesi doktor hekim Mehmet Yetkiner Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin felci Ege Avcı Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi sezaryen Hanife İstenci iç hastalıkları Bristol Üniversitesi nöropati Denize Atan şiddet Hacettepe Üniversitesi Sarp Üner sağlıkta şiddet Türkiye Aile Hekimliği Dergisi doktor hekim Uludağ Üniversitesi Ahmet Tuncer Özmen kornea Johnson Refik Öner Bursa Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesi Hüseyin Yıldız TÜSEB ilaç arge Hasan Türkez Adil Mardinoğlu ALAGİLLE Mohammed Hussam Ghrabli İbrahim Aliosmanoğlu zayıflama hapı cinsel içerikli hap sağlıkta şiddet sterilzasyon Lumcheck Adana Şehir Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.