Prof. Dr. Özvar: Bilim insanlarının içinde huzurla çalışacakları, üretmeye teşvik edilecekleri bir iklim inşa etmeliyiz

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Batı Karadeniz’deki 14 üniversite rektörünün katılımıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü senato toplantı salonunda yapıldı.

Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bir yandan katma değer içeren nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak, diğer yandan da eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu idealin en temel iki ayağı olarak ifade edilebilir. Araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgiyle donanmış nesiller, insanımızın, milletimizin, değerlerimizin, medeniyetimizin geleceği için çok önemli" dedi.

Bilimsel üretkenlik büyük önem taşıyor

Prof. Dr. Özvar, üniversitenin ne eğitimden ne de araştırmadan vazgeçebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin bir yarışa döndüğü günümüz dünyasında ayakta kalmanın yegane yolu, daha çok çalışmak ve üretmektir. Bilimsel üretkenlik, bir muhit ve iklim içinde inkişaf ediyorsa ki öyledir, bizlere düşen en önemli vazife, bilim insanlarının içinde huzurlu ve mutlu çalışacakları, üretmeye teşvik edilecekleri bu muhit veya iklimi inşa etmek veya geliştirmektir. Bunu başarmak, yönetimlerin akademik performansı esas alan bir yönetim felsefesini benimsemesine ve icra etmesine bağlı. Öğretim elemanlarının bütün bilimsel üretimleri yakından izlenerek üniversite içi yönetim politikaları oluşturulmalı, atama, yükseltme, proje destekleme ve teşvik mekanizmaları bu üretkenlik esasına göre yapılmalıdır."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.