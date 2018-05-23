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Prof. Dr. Philip Paty: 10 yıl öncesine göre kanser hastalarının hayatta kalma oranı 2 katına çıktı
Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği’nce düzenlenen “Evre 4 Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar” sempozyumunda, 10’u yurt dışından 248 kanser uzmanı bilgi ve deneyimlerini paylaştı
Prof. Dr. Philip Paty: 10 yıl öncesine göre kanser hastalarının hayatta kalma oranı 2 katına çıktı
23 Mayıs 2018 -
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Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ile Avrupa Cerrahi Derneği’nin desteğiyle Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği’nce İstanbul’da düzenlenen “Evre 4 Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar” sempozyumunda, 10’u yurtdışından 248 kanser uzmanı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; ABD’deki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. Philip Paty, “Genetik bilgiler sayesinde kanser hastaları için daha güçlü yeni kemoterapi ilaçları çıktı. Hastanın gen haritası, kanser hastalığının haritası sayesinde uygulanan bireyselleştirilmiş tedavi yöntemiyle 10 yıl öncesine göre kanser hastalarının hayatta kalma oranı 2 katına çıktı” dedi. 

‘Tek yöntemi yok'

Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu ise bireyselleştirilmiş tedavi sürecini, “Biz parça alıyoruz. Patalog, hangi genetik yollardan geldiğini bize söylüyor. Sonra kanserin hangi evrede ve ne kadar yaygın olduğunu tespit ediyoruz. İkinci basamakta nükleer tıpçı ve radyolog devreye giriyor. Onlar bize hastalığın vücuttaki gücünü gösteriyor. Sonra medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, kanser tipine göre uzmanlaşmış cerrah, radyolog, nükleer tıpçı, hep birlikte önce hastayı ne yapacağımıza karar veriyoruz” diye anlattı.

Florida İnternational Üniversitesi öğretim üyesi ve Cerrahi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seza Güleç, kanser hastalığının, genetik kodlama bozukluğu olduğunu belirterek, “Hangi genetik kod bozuk ise kodu değiştirmeye çalışıyoruz. Ya da o kodlama bozukluğunun yattığı zincir reaksiyonu durdurabiliyoruz. Kanser tek bir sebebe bağlı olmadığı gibi tedavisinin de tek bir yöntemi yoktur” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

kanser philip paty oktar asoglu seza gulec

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