Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den çarpıcı '8 Mart' mesajı: Dünyayı erkeklere bırakmayın!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Üniversitenin Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu’nun düzenlediği etkinliğe Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, Genel Sekreter Dr. Zeynep Görmezoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İ. Arif Koytak, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Çakırca, Doç. Dr. Senad Kalkan, akademisyenler, üniversite idari kadrosu ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çarpıcı bir konuşma yapan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kadınlara “Dünyayı erkeklere bırakmayın” diye seslendi. Halen devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’na atıfta bulunan Prof. Dr. Özdemir, “Eğer dünyayı erkeklere bırakırsanız neler olduğunu hepimiz görüyoruz. İnsanlık olarak savaştan, çatışmadan, kıyımdan, acıdan başımızı kaldıramıyoruz. O yüzden tüm kadınlara, dünyayı erkeklere bırakmayın diye seslenmek istiyorum” dedi.

“Kadınlar artık her yerde”

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Başkanı Batuhan Aydoğdu’nun, etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ettiği açış konuşmasından sonra kürsüye gelen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, COVID-19 pandemisinde, başta kadın hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere, sağlık alanında görev yapanların ortaya koyduğu mücadeleden bahsetti. “Kadınlar artık her yerde” diyen Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Bu özel gün, özellikle bizim için fevkalade anlamlı. Zira Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde bugün 240 erkek akademisyenin yanında 204 kadın akademisyen, 88 erkek hekimin yanında 70 kadın hekim görev yapıyor. Öğrencilerimize baktığımızda ise 307 erkek öğrencinin yanında 461 kız öğrencimiz var” dedi.

Prof. Dr. Özlem Su Küçük

“Bezmiâlem Valide Sultan’ın emanetinin bekçisiyiz”

Daha sonra söz alan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ise üniversitenin vakıf kurucusu Bezmiâlem Valide Sultan’ı hatırlatan bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Kazancıoğlu, “Bezmiâlem Valide Sultan, bizim bugün yapmaya çalıştıklarımızı yüzyıllar önce hayata geçirmiş ve bizlere emanet etmiş. Biz de akademik ve idari personelinin yüzde 70’i kadın olan bir vakıf üniversitesi olarak, onun emanetinin bekçiliğini yapıyor, onun açtığı yolda, izinde yürüyoruz. Çünkü kadınlar olarak bizim kolumuzun altında birçok karpuz var. Biz kadınlar anneyiz, öğretmeniz, hekimiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

“Türk kadını hekim olmak için büyük mücadeleler verdi”

Etkinlikte “İlk Türk Kadın Hekimler” konulu bir sunum yapan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuran Yıldırım, 1916’da Würzburg Üniversitesi’nden mezun olan Fatma Safiye Ali’nin, modern anlamda ilk Türk kadın hekim olduğunu kaydetti. Türk kadınının hekim olabilmek için büyük mücadeleler verdiğinin altını çizen ve bu mücadeleler sonunda Türkiye’de ilk defa 1922-1923 eğitim yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinde 14 kız öğrencinin hekimlik eğitimi almaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, 1928 yılında mezun olarak göreve başlayan Dr. Müfide Küley’in, Türkiye’de eğitim alarak hekim olan ilk Türk kadın hekim olduğunu ifade etti. Üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin 8 Mart mesajlarının yer aldığı bir video gösteriminin de yer aldığı etkinlik, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Müzik Kulübü’nün dinletisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Prof. Dr. Nuran Yıldırım