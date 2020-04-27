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Prof. Dr. Refika Ferda Artuz hayatını kaybetti
Ankara Numune Hastanesi’nde Cildiye Klinik Şefi olarak görev yapan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Refika Ferda Artuz hayatını kaybetti
27 Nisan 2020 17:20 - MEDİMAGAZİN
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Ankara Numune Hastanesi Cildiye Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi.  

Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz aslen Hatay, Antakyalıydı. Artuz, Ankara’dan önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmış ve profesörlük unvanını da Çorum’da almıştı.

 CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Twitter hesabından Dr.Refika Ferda Artüz'ün koronavirüsten hayatını kaybettiğini söylese de Dr.Artüz'ün kanser olduğu ve koronavirüs hastalarıyla teması olduğu biliniyor.

 

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