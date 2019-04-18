Prof. Dr. Samet Topuz: 'Obezite rahim ağzı kanserinde ciddi risk faktörü oluşturuyor'

Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra kanserin ikinci sırada ölüm sebebi olduğunu belirterek, her 5 kişiden birinin kansere bağlı olarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 20'sinin jinekolojik kanserler olduğunu, bunun yarısını rahim zarı, üçte birini yumurtalık, beşte birini rahim ağzı kanserinin oluşturduğunu ifade eden Topuz, "Obezite, böbrek kanseri, yemek borusu kanseri, meme kanseri, kolon kanseri ve safra kanserinde olduğu gibi özellikle rahim zarı kanserinde ciddi bir risk faktörü oluşturuyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Topuz, şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obezite ve fiziksel aktivite azlığı genel kanser riskini yüzde 25 arttırıyor. 2020 yılında dünya çapında kanserlerin obezite kaynaklı olanlarının yüzde 50'lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Obezite, kanser riskini, vücutta meydana gelen hormonal ve metabolik değişiklikler aracılığıyla kanser oluşumuna neden olan faktörlerin artışı ile genişletmektedir."

"Obez kadınlar, sağlıklı beslenerek ve egzersiz yaparak kendilerini koruyabilir"

Rahim zarı kanserlerinde de özellikle obezitenin ciddi risk faktörlerinin başında geldiğini dile getiren Prof. Dr. Topuz, "Örneğin 60 kilo bir kadın ile 80 kilo bir kadını kıyasladığımızda rahim kanseri olma riski iki kat artıyor. Kişi 100 kiloya çıktığında bu risk dört katına çıkıyor." dedi.

Topuz, bu artıştan temel olarak artmış yağ dokusunda androjenden östrojene dönüşümün fazla olması ve bunlara bağlı olarak karşılanmamış östrojen hormonunun fazlalılığının sorumlu olduğunu dile getirerek, elde edilen veriler arasında tam uyum bulunmamakla birlikte obezitenin aynı zamanda yumurtalık kanseri riskini artırdığını oraya koyan çalışmaların da olduğunu hatırlattı.

Yumurtalık kanseri başta olmak üzere jinekolojik onkoloji alanında da çalışmalar yaptığını vurgulayan Topuz, şunları kaydetti:

"Obezite diğer yandan bu hastalarda ideal cerrahi girişim yapmayı bazen engelleyebiliyor. Obez hastalarda aynı zamanda yara iyileşmesinde sorunlar olabiliyor, enfeksiyon damar tıkanıklığı ve ameliyat kesi fıtık riski artıyor. Ayrıca obezite varlığında diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi yandaş hastalıkların riski arttığı için, ameliyatlara bağlı morbidite ve mortalite artacaktır. Obez kadınlar doktor kontrolünde sağlıklı beslenerek ve egzersiz yaparak kalp damar hastalıklara karşı olduğu gibi başta rahim zarı kanseri olmak üzere diğer kanserlere karşı da kendilerini koruyabilir."