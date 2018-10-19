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Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı: 'Her hastaya kendi şartlarında ilaç verilmeli'
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı, her hastaya kendine uygun, kendi şartlarına göre ilaçlar verilmesi gerektiğini söyledi
Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı: 'Her hastaya kendi şartlarında ilaç verilmeli'
19 Ekim 2018 - AA
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Bıçakçı, Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi ve SANKO Üniversitesinin iş birliğiyle Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen 13. Çukurova Nöroloji Günleri'nde, "Baş ağrısında akılcı ilaç kullanımı" konulu sunum yaptı. 

Sunumunda ilaç kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenlere dikkati çeken Bıçakçı, yapılan hatalarda antibiyotik kullanımının ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Baş ağrılarında da antibiyotik kullanımının tercih edilebildiğini ifade eden Bıçakçı, "İlaçların oluşturduğu bir maliyet ve bir takım sıkıntılar var. İnsanlar ilaç kullanımını eşit şartlarda değerlendirmiyor. Bunun sonucunda yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı da gerçekleşebiliyor. Bu da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olabiliyor." dedi. 

Bıçakçı, en etkili ve en düşük maliyetli ilacın tercih edilmesinin, "akılcı ilaç kullanımı" olarak adlandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha önceki yıllarda da baş ağrısı tedavisi gözden geçirilirken, aslında hep hastalara göre düzenlenmesi her zaman önemli olmuştur. Yani her hastaya kendine uygun, kendi şartlarına göre, ulaşılabilirliği de göz önünde bulundurularak ilaçlar vermeliyiz. Hastaların yarısı, ilaçlarını etkin ve tamamını kullanamamaktalar. Bu anlamda bilgi, deneyim, yenilenme, farkındalık, adaptasyon ve motivasyon bizim ilkelerimiz olmalıdır. Eğer biz hastaya eşit şartlarda, doğru düzeyde ilaç kullanımını sağlamak istiyorsak hastayı tanımalıyız. Tanı yapabilmeliyiz. Hastayı ve ilacı doğru noktada kesiştirmeliyiz." 

21 Ekimde sona erecek organizasyonda, "Demans hastalarında ayırıcı tanı temelinde akılcı tedavi yaklaşımları, acilde baş ağrısına yaklaşım, multiple skleroz tanı, ayırıcı tanı, tedavi kararı, nörolojik hastalıklarda beslenme tedavileri" gibi nörolojinin temel konularında sık karşılaşılan tanı ve tedavi sorularına cevap aranması hedefleniyor. 

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cukurova noroloji gunleri

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