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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 17:07 - Hürriyet
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Bir süre önce korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

korona virus prof dr sedat tellaloglu

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