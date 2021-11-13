Prof. Dr. Selçuk Dağdelen: COVID-19'da tedavi protokollerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor

Pandemi yeni dalgalanmalarla beraber devam ederken, sürecin başından bu yana en çok konuşulan konulardan biri de COVID-19 ve Diyabet ilişkisi oldu.

14 Kasım Dünya Dibabet Gününde Dünya Diabet Federasyonu diabette yeni tedavilerin her hasta için ulaşılabilir olması belirlendi. Konuyla ilgili Medigüncel programında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr.Selçuk Dağdelen hem endüstriye hem de kamu otoritesine seslenerek "Yeni teknolojinlerin maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor, özellikle çocukların bu teknolojilere sosyal güvenlik şemsiyesi altında ulaşılabilir olması gerekiyor. " diye konuştu.

Diabette genel olarak enfeksiyon riskinin zaten arttığına dikkat çeken Prof.Dr.Selçuk Dağdelen Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan uzmanlık grupları kurulduğunu kendisinin de endokrinoloji grubunda çalışığını belirten Prof.Dr.Dağdelen "Veriler bizlere açıldı. TURCOVIDIA çalışmasında diabet hastalarının COVID için mortalitesinin ağır olduğunu görüyoruz" dedi.

Diabetin patogenezinden de bahseden Prof.Dr.Dağdelen "Diabet tüm epitel ve endotel işlevlerinin kaybolduğu bir hastalık. Zaten geçirgenliğin arttığı bu kronik hastalıkta COVID'in bu kadar ağır seytretmesi bizi şaşırtmadı" diye konuştu.

COVID-19 ile ilgili Wuhan'da yapılmış otopsi serisini de hatıratan Prof.Dr.Selçuk Dağdelen "Üst hava yollarındaki viral yük hastalığın şiddetini belirliyor. 26 otopsi serisindeki vakaların tamamında başta akciğer olmak üzere tüm organlarda (over ve beyin hariç) hastalıktan ortalama 90 gün sonra virüs replikasyonunun devam ettiği gösterilmiş. Biz enfeksiyonunun başında virüs replikasyonunu azaltmaya çalışıyoruz. Oysa Wuhan otopsi serisi, bu hastaların ex oldukları zamanda dahi viral yükün olduğunu gösteriyor. Demekki biz geç dönemde de antiviral veriyor olmalıyız. Hastalık viremi yapıyor ve vücuttaki bariyerleri aşarak tüm organlara yayılıyor. Bu bulgulara bakarak yoğun bakımdaki hastalar için tedavi protokollerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir" dedi.