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Prof. Dr. Selim Şeker: 'Büluğ çağından önce kullanılan cep telefonu vücut sağlıklı olarak gelişemez'
Prof. Dr. Selim Şeker, "Çocuklar 5 yaşındayken cep telefonuyla tanıştırılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Çocukların cep telefonunu büluğ çağını geçtikten sonra kullanmaları gerekir. Çünkü bu dönem öncesinde kullanılırsa vücut sağlıklı olarak gelişemez" dedi.
Prof. Dr. Selim Şeker: 'Büluğ çağından önce kullanılan cep telefonu vücut sağlıklı olarak gelişemez'
17 Aralık 2018 - İHA
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Prof Dr. Selim Şeker, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etiklerine dair açıklamalarda bulundu. Cep telefonları ve baz istasyonlarından yayılan radyasyondan en çok çocukların etkilendiğini belirten Prof. Dr. Selim Şeker, “Radyasyondan en fazla, gelişim aşamalarını tamamlamadıklarından dolayı çocuklar etkileniyor. Radyasyon çocukların gelişimlerini kötü yönde etkileyerek down sendromu, kalsiyum akışını olumsuz etkileyerek vücudun iyi beslenememesi ve buna benzer sonuçları ele alan yüzlerce makale var" dedi. 

Çocukların büluğ çağını aştıktan sonra cep telefonu kullanması gerekliliğinin altını çizen Prof. Dr. Şeker, "Çocuklar 5 yaşındayken cep telefonuyla tanıştırılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Çocukların cep telefonunu büluğ çağını geçtikten sonra kullanmaları gerekir. Çünkü bu dönem öncesinde kullanılırsa vücut sağlıklı olarak gelişemez. Erken yaşta kötü bir alışkanlığa başlayan birey ile ileri ki yaşlarda başlayan bireylerin hastalıklara yakalanma riski aynı olmaz. Erken yaşta cep telefonuyla tanışan çocuklar, hastalıklara yakalanma riskini diğerlerinden daha fazla oranla taşıyor. Ayrıca çocukların kafa yapıları küçük olduğu için fiziksel rahatsızlıklara yakalanabilirler. Cep telefonlarının kullandığı frekans ile çocukların kafa taslarının ölçüleri birbirlerine sayısal olarak yakın oldukları için daha fazla radyasyon yutabiliyor" diye konuştu. 

'Cep telefonuyla konuşma odaları kurulsun' önerisi 
Radyosyonun yıkıcı etkilerinden bir nebze olsun korunmak için kapalı alanlarda cep telefonu ile konuşma odalarının oluşturulması önerisinde bulunan Şeker, “Hastaneler, sinema, metro ve diğer kapalı alanlarda cep telefonuyla konuşmak yasaklansın. Metrodayken başka bir yolcu yanında telefonla konuşabiliyor. Bu ahlaken de doğru değil" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

radyasyon prof dr selim seker cep telefonu

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