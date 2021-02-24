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Prof. Dr. Şeref Zileli’yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü etkinliği hibrit olarak gerçekleşecek
Bu sene 36’ncısı düzenlenecek olan “Prof. Dr. Şeref Zileli’yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü” pandemi nedeni ile hibrit olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik, Hacettepe İç Hastalıkları Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak
Prof. Dr. Şeref Zileli’yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü etkinliği hibrit olarak gerçekleşecek
24 Şubat 2021 15:24 -
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Bu yıl 36’ncısı gerçekleştirilecek olan “Prof. Dr. Şeref Zileli’yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü” pandemi koşullarında 25 Şubat Perşembe saat 13:30’da “hibrit” olarak gerçekleştirilecek. Hacettepe Kültür Merkezinde sınırlı katılımla gerçekleştirilecek olan etkinlik, eşzamanlı olarak Hacettepe İç Hastalıkları Youtube kanalı üzerinden de yayınlanacak.

Misafir konuşmacı İsviçre'den

Sağlık alanında teknolojik yöntemlerin kullanıldığının altı çizilen açıklamada, monitorizasyon sistemleri konusunda uluslararası bir isim olan Profesör Frederic Michard’ın konferansının ardından Prof. Dr. Ahmet Demirkazık’ın ‘Türkiye’de Klinik Araştırmalar ve Türk Onkoloji Grubu’ başlıklı bir konuşma yapacağı bildirildi. Geleneksel olarak Tezden ÜRetilmiş En İyi Yayın Ödülü ve Prof. Dr. Şeref Zileli Başarılı Stajyer Doktor ve Araştırma Görevlileri ödülleri de yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Her yıl belirli bir konuyu multidisipliner olarak değerlendirip halkın bilgilendirilmesine yapılan “Toplum Sağlığı ve Toplumun Sağlık Bilincinin Artırılması” programında bu yıl, kemik sağlığı, d vitamini ve osteoporoz konusunun ele alınması planlanıyor.

Hacettepe İç Hastalıkları Youtube kanalından 24 Şubat 2021 tarihinde, saat 16.30’da canlı olarak yayınlanacak programda Prof. Dr. Tümay Sözen ve Prof. Dr. Miyase Bayraktar moderatörlüğünde endokrinoloji (Prof. Dr. Alper Gürlek), genel dahiliye (Dr. Öğr. Üyesi Nursel Çalık Başaran), romatoloji (Prof. Dr. İhsan Ertenli), geriatri (Prof. Dr. Meltem Halil) ve ortopedi (Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu) konusunda yetkin öğretim üyelerinin konuşmalarının ardından gerçekleşecek oturumda gelen sorularda cevaplandırılacak.

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