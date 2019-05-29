SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk: MS dünyada 3 milyon, Türkiye'de 60 binden fazla kişiyi etkiliyor
MS, yani multiple skleroz; daha çok kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşma ve görmede bozulmalar ile karakterize bir santral sinir sistemi hastalığı. En önemli belirtilerinden biri de yorgunluk olan ve ataklar halinde seyreden MS, insanların yakasına genellikle 20 ile 40 yaşları arasında, yani gençlik yıllarında yapışıyor. Daha erken ve geç yaşlarda da hastalığın başlaması olası ancak Nörolog Prof. Dr. Şerefnur Öztürk’e göre, MS başlangıcının 15 yaşından küçüklerde ve 60 yaşından büyüklerde olması çok nadir görülen bir durum
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk: MS dünyada 3 milyon, Türkiye'de 60 binden fazla kişiyi etkiliyor
29 Mayıs 2019 - NTV Tülay Karabağ
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Multiple skleroz kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülüyor, öyle ki dünyadaki MS hastalarının %70’ini kadınlar oluşuruyor. Hastalık, tuttuğu bölgeye göre değişik belirtiler gösteriyor. Konuşma merkezini tutarsa hasta konuşamayabiliyor, tutulma denge merkezindeyse dengesizlik ve baş dönmesi, his merkezindeyse hissizlik oluyor. Tuttuğu yere göre klinik bulgular verdiğinden “bin yüzlü hastalık” olarak da nitelendirilen MS’in görülme sıklığı ne yazık ki her geçen gün artıyor. 

NTV'de yer alan Tülay Karabağ'ın özel haberine göre; Multipl sklerozun dünyada 3 milyon, ülkemizde ise 60 binden fazla kişiyi etkilediğini belirten Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, MS hastalığının beyin, göz siniri ve omuriliği etkilediğini vurguluyor.   

Dünya MS Günü nedeniyle ntv.com.tr’ye açıklama yapan Doktor Şerefnur Öztürk, MS’in belirtileriyle birçok nörolojik hastalığı taklit ettiğine, bu nedenle de teşhiste, dolayısıyla da tedavide gecikmeler yaşandığına dikkat çekerek 5 soru-5 cevapla MS hastalığı ile ilgili bilgileri şöyle özetliyor: 

Her türlü nörolojik hastalığı taklit eden MS nedir, neden olur?

Multipl skleroz kişinin bağışıklık sisteminin kendi dokusuna yönelik etkisi ile ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Multipl skleroz merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır ve merkezi sinir sistemi; beyin, omurilik ve görme sinirlerinden oluşmaktadır. Bu bölgelerde ayrıca dejeneratif değişiklikler dediğimiz zaman içinde beyin ve omurilik hacminde azalma da oluşabilmektedir. MS’te sinirler etrafındaki kılıfların ve sistemlerin etkilenmesi sonucu etkilenen bölgeye göre duyusal, görme, yürüme, konuşma ve denge gibi merkezi sinir sistemi işlevlerinde bazı bozulmalar olabilmektedir. 

“Bin yüzlü hastalık” olarak nitelendirilen MS hangi belirtilerle ortaya çıkar, hangi şikayetler MS açısından sinyal kabul edilmeli?

Multipl skleroz çok çeşitli tablolarla belirti verebilir. Beyin, omurilik ve göz sinirlerindeki etkilenmeye göre belirtiler değişir. Etkilenen bölgeye göre eğer motor alan etkilenmişse kollarda bacaklarda kuvvet kaybı, duyu ile ilgili alanlar etkilenmişse yine ilgili bölgelerde duyu kayıpları, görme sinirleri etkilenmişse özellikle bulanık görme (genellikle tek gözde), renk algısında bozulma, çift görme ortaya çıkabilir. Beyin sapı bölgesinde başdönmesi, dengesizlik ile belirti verebilir. Omurilik tutulmalarında seviyesine göre kol veya bacaklarda kuvvetsizlik, duyu kaybı, kuşak tarzı ağrı, başın öne eğilmesi ile elektriklenme hissi olabilir. Yorgunluk hissi de hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sık bir belirtidir. Hastalık ilerledikçe spastisite (kasların şiddetli derecede kasılı kalması hali), idrar ve gayta kontrolünde zorluk, zihinsel becerilerde, hafızada bozulma ortaya çıkabilir. Şikayetlere depresyon gibi psikiyatrik bozukluklar eklenebilir. Belirtilerin erken tanınması tedavi başarısı açısından önemlidir. Bu belirtiler her türlü nörolojik hastalığı taklit ettiği için hastanın başvurması ve teşhiste gecikmeler olabilmektedir. 

OBEZİTE, SİGARA VE AŞIRI TUZ TÜKETİMİ MS RİSKİNİ ARTIRIYOR

MS’de risk faktörleri nelerdir, kimler MS açısından risk altında?

Multiple sklerozda hangi faktörlerin bağışıklık sistemini santral sinir sistemine karşı harekete geçirdiği tam olarak ortaya konamamıştır. Genetik faktörler, viral enfeksiyonlar, beslenme ile ilişkili faktörler, hava kirliliği, obezite, sigara, aşırı tuz tüketimi, D vitamini eksikliği, stres faktörleri üzerinde durulmaktadır. Genetik yatkınlık nedeniyle ailesinde MS olan kişiler daha yatkın olabilir ancak bu yüksek bir oranda değildir. Multiple skleroz ve immünoloji alanındaki bilimsel araştırmalar multiple sklerozun ortaya çıkış nedeni, oluş mekanizmaları, tanısı ve tedavisi konusunda her geçen gün daha yeni bilimsel verilere ulaşmamızı sağlamaktadır. 

MS TEDAVİSİNE ERKEN BAŞLAMAK ÖNEMLİ

MS nasıl tedavi edilir, tedavi başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Tanı ve görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ile artık daha erken dönemde tanı koyabilmemiz mümkün olmaktadır. Tedavi seçeneklerinin giderek artması, yeni ve etkin tedavi seçeneklerinin ortaya çıkması her hasta için en uygun tedavinin planlanması konusunda önemli katkılar sağlarken tedavi ile ilişkili olası risklerin de yönetimini gerektirmektedir. MS hastalığı birçok hastada atak ve iyileşmeler ile seyretmekte ve ataklarda düzelme bazen tam olmaktadır. Ancak, bu atakların %40 kadarında sekeller ortaya çıkabilir. Bu sekellerin birçoğu  günlük yaşamı etkilemezken bazıları da yaşam kalitesini bozabilir. MS hastalarının çoğunluğu önemli bir sakatlığı olmadan, işlerini aksamadan yapabilen, normal bir hayat yaşayan kişilerdir.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLER TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR

Tedaviye erken başlamak önemlidir. Bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavi yöntemlerine başvuran hastalarda tedaviye başlamada gecikme olabilmektedir. Multiple sklerozda tedavi yaklaşımları hastanın bireysel özellikleri, hastalığın evresi, şiddeti, alt tipleri ile birlikte değerlendirilerek belirlenmekte, tedavi cevabına göre basamaklı tedavi değişimi uygulanabilmektedir. Bu alanda kullanılan ilaçlar giderek daha yüksek başarı oranı ile tedavi alanına girmektedir.  

MS HASTASI HAVA KİRLİLİĞİ OLAN YERDE YAŞAMAMALI

MS’ten korunmak mümkün mü, mümkünse bunun için neler yapılabilir? MS hastası, yaşam kalitesini yükseltmek için nelere dikkat etmeli?

Multiple skleroza neden olan faktörler tam olarak bilinemediğinden koruyucu faktörler de tam olarak bilinmemektedir. Ancak MS’in daha iyi seyretmesi için hastaların dengeli ve doğal beslenmesi önemlidir. Akdeniz mutfağı, sebze, meyve ve balık ağırlıklı beslenme MS için iyi bir beslenme programıdır. Tuz azaltılmalıdır. Sigara genel sağlığa zararlı olmanın yanında MS için ayrıca zararlı, bu nedenle sigara bırakılmalıdır. Hava kirliliği olan bölgelerde yaşamak da riski artırmaktadır. Bölgemizde maalesef genel bir D vitamini düşüklüğü söz konusudur. Bu durum MS için olumsuz ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle MS hastaları yeterince D vitamini almalıdır ve D vitamini için en önemli kaynağın gün ışığı olduğu unutulmamalıdır. MS hastalarının gün ışığına çıkmaları, ciltlerinin gün ışığı görmesi önemlidir. Aşırı sıcaktan kaçınılmalı ama gün ışığında yeterince kalınmalıdır. Ayrıca hastalarımızın multipl skleroz tanısı aldıktan sonra düzenli olarak kontrol edilmeleri ve hastalık gidişinin izlenmesi çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler:

multipl skleroz serefnur ozturk turk noroloji dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kanser aşısı Serdar Baki Albayrak kanser tedavisi onkoloji Multipl Skleroz Novartis Türkiye MS Derneği sağlıkta şiddet Kamil Fürtun Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi obezite cerrahisi Düzce Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi şehir hastaneleri Tarsus Devlet Hastanesi Sinan Bahçacı güneş ışığı Uğur Coşkun Estetik ve Plastik Cerrah Sema Özden obezite ambulans İlkadım Acil sağlık hizmetleri Elektronik sigara Cevdet Erdöl Enfeksiyon Hastalıkları Negatif Basınçlı İzolasyon Odası Mehmet Burak Öztop ambulans 112 acil Gamze Taşçıer Diyafram evantrasyonu Toraks patoloji İrfan Yalçınkaya minimal invaziv cerrahi Ege Üniversitesi Tayfun Yoldaş Halil Bozkaya Dünya Karaciğer Nakli Kongresi Cahit Yılmaz Vanguard doktor Cumhuriyet Savcılığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi müzikoterapi preterm bebek beyin gelişimi bilişsel fonksiyon ALS SMA Ahmet Demircan Sağlık Bakanı kalp sağlığı Bingür Sönmez Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi tereyağ kalp sağlığı bingür sönmez Mesane Kanseri Can Öbek tütün kullanımı Tıptan Öte Hasan Erbay Kayseri Devlet Hastanesi polikliniği göğüs röntgeni King's College London multipl skleroz Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği Multiple Skleroz Sultan Tarlacı Dünya Sağlık Örgütü ilaç aşı Multipl Skleroz Ayşe Sağduyu Kocaman
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.