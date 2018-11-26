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Prof. Dr. Serhat Bor: 'İyi eğitilen kurallara uygun davranan her uzman endoskopi yapabilir'
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türkiye’de endoskopi yapan uzmanlar hakkında Sağlık Bakanlığı’na eğitim programı verdiklerini belirterek, “Bu mesajım çok nettir. İyi eğitilen kurallara uygun davranan her uzman endoskopi yapabilir.” dedi.
Prof. Dr. Serhat Bor: 'İyi eğitilen kurallara uygun davranan her uzman endoskopi yapabilir'
26 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından düzenlenen 35. Ulusal Gastroentoloji Haftası (Kongresi) Antalya’da gerçekleştirildi.
Kongre Başkanı Prof. Dr. Birol Özer, İlk yıllarında oldukça kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen bu bilimsel aktivitenin bu yıl 1000’in üzerinde rekor bir katılımcı sayısı ile gerçekleştiğini belirtti. Özer, “Bilimsel araştırma motivasyonunun çok azaldığı, ekonomik şartların zorlaştığı günümüzde bu yüksek katılımcı sayısı bizi gelecek için daha fazla çalışmaya teşvik eden en önemli unsurdur. Oturumlarda Türkiye ve dünyadan konularında söz sahibi 15 uluslararası, 240 ulusal konuşmacı görev almıştır. Bu yıl gönderilen 421 bildiri, 11 konu başlığı altında toplanmış ve her bir konu başlığı 3 bağımsız hakem tarafından değerlendirilmiştir. Bildirilerden en yüksek puanı alan 102 bildiri sözlü, 305 bildiri poster sunum olarak kabul edilmiştir. Bu kongredeki ilklerimiz ‘Ben Böyle Yapıyorum’ ve ‘Tandem’ oturumlarıydı. Ben böyle yapıyorum oturumlarında, konusunda duayen bilim insanlarının kendi yaklaşımlarını genç uzmanlar ile paylaşması amaçlanmıştır. Tandem oturumlarında ise tartışmalı konuların zıt görüşlü hocalarımız tarafından irdelenmesi hedeflenmiştir. Kongremizin teması olarak ‘Anadolu Medeniyetleri’ seçilmiş ve salonlara Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlerin başkentlerinin adları verilmiştir.” dedi.
Kongre kapsamında yapılan basın toplantısında, endoskopi işlemleri ile ilgili sorunların devam ettiğini ifade eden Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türkiye’de eğitim almadan endoskopi yapan çok sayıda uzman olduğunu kaydetti. Sertifika almak için 5 bin cerrahın başvurduğu bildiren Bor, “Biz 900 kişiyle tüm topluma yetişemeyiz. Biz iyi eğitilmiş, Tıpta Uzmanlık Kurulu(TUK) kurallarına uyan herkesin endoskopi işlemi yapmasını isteriz. Başka branşlar da yapsın, ama TUK kuralları yürürlüğe girsin. Biz Sağlık Bakanlığı’na eğitim programı da verdik. Bu mesajım çok nettir. İyi eğitilen kurallara uygun her uzman endoskopi yapabilir.” dedi.

“SGK’DAN TALEBİMİZ NETTİR”

Kabızlıkla ilgili açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. Serhat Bor, kişinin ileri yaşlarda yanlış dışkılama öğrendiğini söyledi. Birçok ilacın kabızlık ve ishal yaptığını ve bunun bilinmediğini dile getiren Bor şöyle konuştu:

“Doktora gittiklerinde kullandıkları ilaçların listesiyle gitsinler. Bir grup çok şişiyor. Düzenli su içmelerini istiyoruz. Normal su içmeleri bize yetiyor. Kahvaltıdan sonra büyük bir bardak su içerek lavaboda 10 dakika boyunca egzersiz yapmaları gerekiyor. Kabızlık ilaçların bir kısmı Türkiye’ye bile giremedi. Geri ödenenler de var. SGK’dan talebimiz nettir, bu kabızlık ilaçları geri ödemeye girmelidir. Büyük abdestte pozitif bulunan hastalar kolonoskopi yapılmak üzere sevk ediliyor. Bunların bir kısmında kanser çıkıyor ama ciddi bir kısmında polip çıkıyor. Biz bunları alıyoruz. Ama SGK uygulamaları kolonoskopi kısmında bir polipin alınmasını ödüyor, diğerlerini ödemiyor. Bu çok sayıda gastroenteroloji uzmanının SGK’yla yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Bu nedenle bu tür uygulamaların meslek örgütleriyle görüşülerek düzeltilmesi gerekiyor. Ülkemizde tarafımızdan yapılan bir çalışmada kabızlık oranı her 11 erişkinden birisinde sorun olduğu saptanmıştır. Bu oran, kadınlarda %12,1 erkeklerde %5,3’tür. Kabızlık şikayeti olan insanlarda yaşam kalitesinde belirgin bir azalma olmaktadır. Her yaş ve cinsiyetteki bireyi etkileyebilen, beraberinde getirdiği fiziksel, sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen, halkımız genellikle kabızlığı bir hastalık olarak görmemekte, önemsememekte ve bu nedenle de herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamaktadır. Kabızlığı önleme ve bu sorunu çözmede sosyal tedbirler ve yaşam tarzında değişiklikler; sıvı alımının arttırılması, diyete lifli posalı kepekli gıdaların eklenmesi, yürüyüş, doğru tuvalet alışkanlıklarının kazanılması gibi bazen yeterli olmaktadır.”

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