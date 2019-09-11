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Prof. Dr. Serkan Topaloğlu : Hekimliğe ticari görünüm vermek tıp etiğiyle bağdaşmaz
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu sosyal medyada hekimleri zan altında bırakan paylaşımlara ilişkin olarak “Etik dışı bireysel davranışlar, bu mesleğe gönül vermiş bütün bir meslek grubuna mal edilemez” dedi
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu : Hekimliğe ticari görünüm vermek tıp etiğiyle bağdaşmaz

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu

11 Eylül 2019 -
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Sosyal medyada insan sağlığını tehdit eden zararlı paylaşımlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu bu tür paylaşımların bütün bir meslek grubuna mal edilemeyeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada sosyal medyada son günlerde rastlanılan; hekimliğe ticari bir görünüm veren yanlış bilgilendirme içeren paylaşımların tıp etiği ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirterek şunları kaydetti: 

 “İnsan sağlığının söz konusu olduğu durumlarda bilim insanlarımıza, hekimlerimize, kurumlara ve medyaya büyük sorumluluk ve görev düşmektedir. İnsan sağlığının maddi kazanç kapısı olarak görülmesi hiçbir suretle kabul edilemez. Yazılı ve görsel medyada zaman zaman şahit olup, önlem alınması yönünde hassasiyetle müdahil olduğumuz bu gibi durumların, sosyal medyada da giderek yaygınlaştığını görmekteyiz. “ 


Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak söz konusu paylaşımlar hakkında ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığını belirten Prof. Dr. Topaloğlu “Elbette bu etik dışı bireysel davranışlar, bu mesleğe gönül vermiş bütün bir meslek grubuna mal edilemez. Bundan sonra hekimlerimizin ve sağlık kuruluşlarının paylaşımlarında tıbbi deontoloji ve etik ilkelerine uygun davranacağına inancımız tamdır.” İfadelerini kullandı
 

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sosyal medya prof dr serkan topaloglu

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