Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: 'Spor herkes için yürüyüş şeklinde uygun olmayabilir'

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, yürüyüş sporunun herkes için önerilmeyeceğini söyledi. Sporun bireyin sağlık durumu ve hedeflerine göre seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaoğlu, “Yürüyüşü önerdiğimiz zaman geniş anlamda sporu öneriyoruz. Çünkü hareket gerçekten önemli bir şey ve yaşamımızda hareketin olması lazım. Ancak bazı konularda istisnalar olduğunu da unutmamak lazım. Birisi için yürüyüş iyi gelecekken, bir başkası için yüzme, bir başkası için de başka bir spor önerilebilir” diye konuştu.

"‘Günde on bin adım’ dayatması doğru değil"

Hekimlerin yürüyüşü önermelerinin nedenini, alet gerektirmeyen ve herkesin yapabileceği en basit spor olmasına bağlayan Karaoğlu, ‘Günde on bin adım’ dayatmasının da her birey için geçerli olmadığına dikkat çekti. Yürüyüş yapacak bireyde kalça, diz, ayak, ayak bileği gibi eklemlerde herhangi bir sağlık problemi olmaması gerektiğinin altını çizen Karaoğlu, “Bu gibi rahatsızlıkları olanlar yaşam içerisinde bir ihtiyaç olarak yürüyecekler ama yürüyüşü spor olarak yapmamaları daha mantıklı. Onun yerine bisiklet sürme, yüzme, yer hareketleri gibi, vücut ağırlığının dizin üzerine binmediği hareketleri içeren sporları yapması daha uygun” ifadelerini kullandı.

"Spor olarak yürüyüş farklı, hareket olarak yürüyüş farklı"

Spor olarak yapılan yürüyüş ile hareket olarak yapılan yürüyüş arasında belirgin farklar bulunduğunu da söyleyen Karaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yürüyüş sadece kilo vermek için yapılıyorsa, 25 dakikanın altına düşmemek ve belli bir temponun üzerine çıkarak yapmak lazım. Ama sırf hareket olsun diye ya da hava almak için yapılan yürüyüşte tabi ki tempo ya da süre kısıtlaması söz konusu değil. Dolayısıyla doğru yürüyüş amacına göre değişiyor. Doğru yürüyüşü bireyselleştirmek için de bir spor hekiminden, fizyoterapistten ya da spor hocasından öneri almak daha iyi olacaktır.”