SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: 'Spor herkes için yürüyüş şeklinde uygun olmayabilir'
4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, yürüyüşün herkes için yararlı olduğuna dair yaygın kanının doğru olmadığını belirtti. Karaoğlu, “Herkes için spor öneriyoruz ama bu spor herkes için yürüyüş şeklinde uygun olmayabilir” dedi.
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: 'Spor herkes için yürüyüş şeklinde uygun olmayabilir'
04 Ekim 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, yürüyüş sporunun herkes için önerilmeyeceğini söyledi. Sporun bireyin sağlık durumu ve hedeflerine göre seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaoğlu, “Yürüyüşü önerdiğimiz zaman geniş anlamda sporu öneriyoruz. Çünkü hareket gerçekten önemli bir şey ve yaşamımızda hareketin olması lazım. Ancak bazı konularda istisnalar olduğunu da unutmamak lazım. Birisi için yürüyüş iyi gelecekken, bir başkası için yüzme, bir başkası için de başka bir spor önerilebilir” diye konuştu. 

"‘Günde on bin adım’ dayatması doğru değil" 
Hekimlerin yürüyüşü önermelerinin nedenini, alet gerektirmeyen ve herkesin yapabileceği en basit spor olmasına bağlayan Karaoğlu, ‘Günde on bin adım’ dayatmasının da her birey için geçerli olmadığına dikkat çekti. Yürüyüş yapacak bireyde kalça, diz, ayak, ayak bileği gibi eklemlerde herhangi bir sağlık problemi olmaması gerektiğinin altını çizen Karaoğlu, “Bu gibi rahatsızlıkları olanlar yaşam içerisinde bir ihtiyaç olarak yürüyecekler ama yürüyüşü spor olarak yapmamaları daha mantıklı. Onun yerine bisiklet sürme, yüzme, yer hareketleri gibi, vücut ağırlığının dizin üzerine binmediği hareketleri içeren sporları yapması daha uygun” ifadelerini kullandı. 

"Spor olarak yürüyüş farklı, hareket olarak yürüyüş farklı" 
Spor olarak yapılan yürüyüş ile hareket olarak yapılan yürüyüş arasında belirgin farklar bulunduğunu da söyleyen Karaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Yürüyüş sadece kilo vermek için yapılıyorsa, 25 dakikanın altına düşmemek ve belli bir temponun üzerine çıkarak yapmak lazım. Ama sırf hareket olsun diye ya da hava almak için yapılan yürüyüşte tabi ki tempo ya da süre kısıtlaması söz konusu değil. Dolayısıyla doğru yürüyüş amacına göre değişiyor. Doğru yürüyüşü bireyselleştirmek için de bir spor hekiminden, fizyoterapistten ya da spor hocasından öneri almak daha iyi olacaktır.” 

Anahtar Kelimeler:

ortopedi ve travmatoloji prof dr sinan karaoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dr. Fikret Hacıosman ruh ve sinir hastaliklari uzmanisaglikta millilesme ve yerlilesme muhammed guven saglik okuryazarligi prof. dr. cevdet erdolortopedi ve travmatoloji Prof. Dr. Sinan KaraoğluTıpta Uzmanlık Kurulucerrah jackson mckie dr mcneelyfahrettin koca g20 saglik bakanihemşire oto-yıkama Aysun Çiftçipediatrik nofroloji kongresi Prof. Dr. Söylemezoğluaile hekimleri bireysel savunma taşıma ruhsatıdr. Fikret Hacıosmantürk Cerrahi derneği fikret haciosmanorgan nakli bandirma devlet hastanesi doktor muzaffer senveli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.