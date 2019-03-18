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Prof. Dr. Siren Sezer: Türkiye'de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Emre Tutal ise, hastalıktan korunmak için önemli uyarılarda bulundu
Prof. Dr. Siren Sezer: Türkiye'de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası
18 Mart 2019 - Habertürk
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Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Türk Nefroloji Derneği'nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, Türkiye´de erişkinlerin yüzde 15.7´sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu gösteriyor.

"HASTALIK SIKLIKLA SİNSİ İLERLİYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre; Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu ve hastalığın sıklıkla sinsi seyrettiğini vurguladı.

Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisin zor olduğunu dile getiren Sezer, "Kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebilir. Erken evrede saptandığında hem kronik böbrek hastalığına özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımları ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi de önlenebilir" dedi.

"HASTALIĞI İNKAR, TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR"

Prof. Dr. Özen ise kronik hastalıklarla baş etme yöntemleri konusunda; diyaliz tedavisine uyum sağlama sürecinde yas tepkileri ve çökkünlüklerin ortaya çıkabileceğini, bu durumda inkâr mekanizması ile bir savunma sistemim devreye girebileceğini vurguladı. Dr. Özen, "İnkarın kullanılması tıbbi tedavinin kötüye gitmesiyle sonuçlanabilir. Olumsuz tutumların terapiyle düzeltilmesiyle, bireyin duygu durumunun düzeltilmesi sağlanabilir.

BESLENME VE EGZERSİZ ÖNEMLİ

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tutal ise, "Kronik böbrek yetmezliğinde beslenme oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığımızın korunması, tuzun azaltılması, yeterli su içilmesi, sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalısı gerekmektedir" diye konuştu.

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