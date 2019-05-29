Prof. Dr. Sönmez’den tereyağlı çay açıklaması: İğrenç bir şey

NTV’de yayımlanan Simge Fıstıkoğlu’nun Bana Söz Ver programında kalp sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sönmez kalp sağlığı ile ilgili beslenme önerilerinde bulundu.

“Ölmez otu yok”

“Gılgamış’tan beri ölmez otunu arıyoruz. Ölmez otu yok.” diyen Prof. Dr. Sönmez kalp sağlığı için sigaradan uzak durulması ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını belirterek şunları kaydetti: “Kilo almayacaksınız. Spor yapacaksınız. Sedanter hayattan uzak duracaksınız. Stresten uzak duracaksınız. Kalp sağlığı için bunları bir arada yapmak çok önemli.”

“Tereyağlı çay kesinlikle içmem”

Kalp sağlığı için yağların tüketimine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Sönmez “Endüstriyel yağlar var. Bu yağların reklamlarında ‘kalbin dostu’ ifadeleri kullanılarak akıl karıştırdılar. Ancak margarinler kalp sağlığı için son derece zararlı.

Tereyağlı çay kesinlikle içmem. İğrenç bir şey. Tavsiye eden meslektaşlarımız var. Tereyağ çok kutsal bir yiyecek ama tüketim dozunda olmalı.