SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Sönmez’den tereyağlı çay açıklaması: İğrenç bir şey
Prof. Dr. Bingür Sönmez katıldığı bir programda kalp sağlığı için önemli uyarılarda bulundu. Yağ kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunan Sönmez tereyağın çaya karıştırılarak tüketilmesi ile ilgili “kesinlikle içmem” ifadeleri kullandı
Prof. Dr. Sönmez’den tereyağlı çay açıklaması: İğrenç bir şey
29 Mayıs 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

NTV’de yayımlanan Simge Fıstıkoğlu’nun Bana Söz Ver programında kalp sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sönmez kalp sağlığı ile ilgili beslenme önerilerinde bulundu.

“Ölmez otu yok”

“Gılgamış’tan beri ölmez otunu arıyoruz. Ölmez otu yok.” diyen Prof. Dr. Sönmez kalp sağlığı için sigaradan uzak durulması ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını belirterek şunları kaydetti: “Kilo almayacaksınız. Spor yapacaksınız. Sedanter hayattan uzak duracaksınız. Stresten uzak duracaksınız. Kalp sağlığı için bunları bir arada yapmak çok önemli.”

Canan Karatay'dan tartışmalı bir açıklama daha: 'Veganlık bir hastalık' 

“Tereyağlı çay kesinlikle içmem”

Kalp sağlığı için yağların tüketimine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Sönmez “Endüstriyel yağlar var. Bu yağların reklamlarında ‘kalbin dostu’ ifadeleri kullanılarak akıl karıştırdılar. Ancak margarinler kalp sağlığı için son derece zararlı.

Tereyağlı çay kesinlikle içmem. İğrenç bir şey. Tavsiye eden meslektaşlarımız var. Tereyağ çok kutsal bir yiyecek ama tüketim dozunda olmalı.  

Canan Karatay'ın söyledikleri ne kadar bilimsel? Kitaplarında verdiği bilimsel deliller ne kadar gerçek? 

 

Anahtar Kelimeler:

tereyag kalp sagligi bingur sonmez

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.05.2019 12:14:52
Hangi zat-ı muhterem, TEREYAĞLI ÇAY İÇİN diyecek kadar zıvanadan çıkmış diye arayınca yine toplumu yanlış bilgilendirip insan sağlığını tehlikeye attığından 15 gün meslekten men edilen şahsiyeti gördüm. Ağzı olan konuşuyora alternatif olarak , benim de ellerim var sürekli yazıyorum ama hiç aklıma böyle fikirler gelmiyor nedense.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kanser aşısı Serdar Baki Albayrak kanser tedavisi onkoloji Multipl Skleroz Novartis Türkiye MS Derneği sağlıkta şiddet Kamil Fürtun Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi obezite cerrahisi Düzce Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi şehir hastaneleri Tarsus Devlet Hastanesi Sinan Bahçacı güneş ışığı Uğur Coşkun Estetik ve Plastik Cerrah Sema Özden obezite ambulans İlkadım Acil sağlık hizmetleri Elektronik sigara Cevdet Erdöl Enfeksiyon Hastalıkları Negatif Basınçlı İzolasyon Odası Mehmet Burak Öztop ambulans 112 acil Gamze Taşçıer Diyafram evantrasyonu Toraks patoloji İrfan Yalçınkaya minimal invaziv cerrahi Ege Üniversitesi Tayfun Yoldaş Halil Bozkaya Dünya Karaciğer Nakli Kongresi Cahit Yılmaz Vanguard doktor Cumhuriyet Savcılığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi müzikoterapi preterm bebek beyin gelişimi bilişsel fonksiyon ALS SMA Ahmet Demircan Sağlık Bakanı kalp sağlığı Bingür Sönmez Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi tereyağ kalp sağlığı bingür sönmez Mesane Kanseri Can Öbek tütün kullanımı Tıptan Öte Hasan Erbay Kayseri Devlet Hastanesi polikliniği göğüs röntgeni King's College London multipl skleroz Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği Multiple Skleroz Sultan Tarlacı Dünya Sağlık Örgütü ilaç aşı Multipl Skleroz Ayşe Sağduyu Kocaman
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.