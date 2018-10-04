SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Söylemezoğlu: ' Türkiye Avrupa’da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke'
51. Avrupa Pediatrik Nöfroloji Kongre Başkanı Prof.Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Türkiye’nin Avrupa’da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğu söyledi.
Prof. Dr. Söylemezoğlu: ' Türkiye Avrupa’da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke'
04 Ekim 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avrupa Pediatrik Nöfroloji Derneği tarafından düzenlenen 51. Avrupa Pediatrik Nöfroloji Kongresi Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Kaya Palazzo Otel'de başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Söylemezoğlu 51'incisini düzenledikleri kongreye 59 ülkeden 900'ün üzerinde yabancı bilim adamının katıldığını ve bu bilim adamlarının çocuk nefroloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik yeni gelişmeleri Türk bilim adamları ve hekimleri ile paylaşacaklarını söyledi. 


Genetik hastalıklarda yeni tedavilerin uygulamaya girmesi ile eskiden tedavisi imkansız denilen hastalıkların tedavilerinin uygulamaya gireceğini belirten Söylemezoğlu, bu tedavilerden sonra ülkedeki kronik böbrek hastalıklarının azalacağının altını çizdi. 
Kronik böbrek yetmezliği hastalığının çocuklarda da çok görüldüğünü ifade eden Söylemezoğlu, "Çocuklardaki nedenlerin bir kısmının önlenebilir hastalıklar. Türkiye’de diyalize giren çocuk diyaliz hastalarının sayısı 3-4 binlerin üzerinde. Bunun çoğu önlenebilir hastalıklar olduğu düşünüldüğünde ülke adına üzüntü verici. Her diyalize giren kronik böbrek hastasının maliyetinin yıllık 25 bin dolar. Bu hastaların küçük yaşlarda iyi tedavi edilmesi durumunda hastaların kronik böbrek hastalığına gitmeyecek ve hem sağlık hem de ekonomi açısından bu çok önemli" diye konuştu. 
Dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerde ürüner enfeksiyonların ön planda olduğunu belirten Söylemezoğlu, gelişmiş olan ülkelerde ise daha çok doğumsal genetik hastalıkların ön planda olduğunu söyledi. 
En önemli konunun obezite olduğunun altını çizen Söylemezoğlu, "Obez hastaların sayısı çocuklarda da arttı. Türkiye’de yapılan çalışmalarda yüzde 9-10 civarında obez ve yüzde 8-9 civarında da fazla kilolu çocuklar var. Türkiye’de toplamda yüzde 20'ye yakın çocuk kilolu ve obez" dedi. 
Son yıllarda böbrek ve diyaliz hastalıklarını iyi şekilde yönettiklerini ifade eden Söylemezoğlu, böbrek nakil sayılarının ülkede çok arttığını, Türkiye’nin Avrupa’da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu sözlerine ekledi. 
Kongreye Avrupa Pediatrik Nöfroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elena Levtchenko ve Bilimsel Komite Başkanı Prof.Dr. Kjell Tullus de katıldı. Program sonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca izleyicilere küçük bir konser verildi. 
Kongre 6 Ekim’de sona erecek. 

Anahtar Kelimeler:

pediatrik nofroloji kongresi prof dr soylemezoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dr. Fikret Hacıosman ruh ve sinir hastaliklari uzmanisaglikta millilesme ve yerlilesme muhammed guven saglik okuryazarligi prof. dr. cevdet erdolortopedi ve travmatoloji Prof. Dr. Sinan KaraoğluTıpta Uzmanlık Kurulucerrah jackson mckie dr mcneelyfahrettin koca g20 saglik bakanihemşire oto-yıkama Aysun Çiftçipediatrik nofroloji kongresi Prof. Dr. Söylemezoğluaile hekimleri bireysel savunma taşıma ruhsatıdr. Fikret Hacıosmantürk Cerrahi derneği fikret haciosmanorgan nakli bandirma devlet hastanesi doktor muzaffer senveli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.