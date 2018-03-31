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Prof. Dr. Şuayib Yalçın: Kanserdeki artış yavaşladı
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, "Kanserde son dönemde, artış hızının bir plato çizdiğini, artışın yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz." dedi.
Prof. Dr. Şuayib Yalçın: Kanserdeki artış yavaşladı
31 Mart 2018 -
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Uluslararası Kanser Kontrol Örgütünün (UICC) himayesinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda, "13. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi" kapsamında, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Kongre Sekreteri Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, Dernek Saymanı Prof. Dr. Bilgehan Yalçın, Hasta Destek Grubu Üyesi Hadi Akıncı ve Abdi İbrahim İlaç, Özel Uzmanlık ve Onkoloji Bölüm Direktörü Çiğdem Şahinbaş Yılmaz katıldı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Yalçın, dünya genelinde 12 milyon kadar yeni kanser tanısı konduğunu belirterek, Türkiye'de ise bu rakamın 170 bin civarında olduğunu aktardı.

Türkiye'de kanser istatistiklerinin sağlıklı tutulmaya başlandığını ifade eden Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Kanserde son dönemde artış hızının bir plato çizdiğini, artışın yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz. Kanserle olan mücadelemizde fayda görüyoruz. Kanserin hızını yavaşlatıp zaman kazanıp daha da başarılı olma şansımız var. Kanser, artıyor gibi görünüyor ama hıza baktığımız zaman ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde artmadığını azalmaya başladığını görüyoruz. Bu bizi yıldırmıyor demek ki yolumuz başarılı. Hedefimiz doğru anlamına geliyor. Her yıl dünyada en az 8 milyon kişi kanserden kaybediliyor. Kanserle ilgili dünya savaşı var ama cephede üstünlük bize geçiyor."

Önceki yıllarda kanser tedavisinde tek çözüm yolunun ameliyat olduğunu anımsatan Yalçın, teknolojinin gelişmesiyle bazı kanser türlerinde kullanılan biyolojik ajanların bu gruptaki hastaların yaşam sürelerini uzattığını bildirdi.

Kanserde her 10 yılda yüzde 20'den fazla genel bir iyileşme olduğunu dile getiren Yalçın, biyolojik hedefler, biyoteknolojik ürünlerle çok daha başarılı hale gelindiğini söyledi.

Yalçın, "İmmünoterapi" denilen hedefe yönelik tedavilerin de birçok tümör grubunda, bağışıklık sisteminin baskılanması konusunda etkili olduğunu dile getirdi.

- "Kansere çare bulunduğu iddiası doğru değil"

Konuşmasında kanser hastalarının ilaca erişimlerine de değinen Yalçın, dünyanın her yerinde ilaç sektörünün çok hızlı geliştiğini belirterek, bunun ekonomik bir durum ve evrensel bir sorun olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yalçın, ilaçların çok iyi bir şekilde çalışma yapıldıktan sonra ruhsatlandırılması ve geri ödemeye alınması gerektiğine işaret etti.

Toplantıda, "Kanserin tedavisinin bulunduğu, bu konuda ilaçların piyasaya sürülmediği" iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Kutluk ise "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadı. Bunlar efsane, birileri bir şey söylüyor, sonra bu gizleniyor. Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar diye çok güzel bir söz var. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da aynı şey söyleniyor." dedi.

Daha sonra toplantıya katılan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın ve diğer yetkililer, kansere dikkati çekmek için "Yapabilirim, Yapabilirsin" sloganının yazılı olduğu mavi tişörtleri giydi.

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kanser prof dr suayib yalcin

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