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Prof. Dr. Şükrü Hatun: ' Tip-1 Diyabetli çocuklar okula kabul edilmiyor... Aile travma yaşıyor'
Bakanlık genelgesine rağmen, diyabetli çocuklar okullarda sorunla karşılaşıyor. Prof. Dr. Şükrü Hatun, bazı okulların diyabetli çocukları istemediğini açıkladı. Bir veli de kızının kolejden gönderilmek istendiğini anlattı
Prof. Dr. Şükrü Hatun: ' Tip-1 Diyabetli çocuklar okula kabul edilmiyor... Aile travma yaşıyor'
08 Ekim 2018 - Milliyet
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Küçük yaşta hastalıkla baş etmek zorunda kalan diyabetli çocuklar, bir de okullardaki duyarsız yöneticiler nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013’te yayımlanan  ‘Okulda Diyabet Programı’ genelgesine rağmen  bir çok okul yönetiminin sorumlu davranmadığı bizzat aileler tarafından dile getiriliyor.
‘Başka okula gitsin’ dediler

Diyabet hastası kızıyla yaşadıklarını Milliyet’ten Mert İnan'a anlatan Zafer Doğan, özel bir kolej yönetiminin neden olduğu mağduriyeti şöyle aktardı: “Henüz 5 yaşındaki kızıma 13 Ocak 2018’de ‘tip 1 diyabet’ tanısı konuldu. Çocuğumuzun anaokuluna gittiği F.B.Ç. Koleji tedavi sürecinde kızımızla ilgilendi. Ne var ki ikinci dönemin başında sıkıntılar başladı. Mart ayında rehberlik öğretmeni tarafından çağırıldığımızda, müdür yardımcısı A.T. kızımın ilkokula geçtiğinde rutin şeker ölçümü ve insülin iğnelerinin yapılacağı garantisini veremeyeceklerini, önümüzdeki yıl için başka bir okul bakmamız gerektiğini söyledi. Çocuğumuzun hastalığını öğreneli 2.5 ay olmuştu. Kolej yönetiminin yaklaşımı bizi çok üzdü, kolej sahibini arayarak yapılan saygısızlığı iletsem de sonuç alamadım. Çocuğumuzun eğitim hakkının elinden alınmaya çalışılması ve çağdaş eğitim sistemi adı altında yapılan bu insanlık dışı muamele nedeniyle gerekli yaptırımın uygulanmasını istiyorum.”

'Aileler travma yaşıyor’

Tip 1 diyabetli 15 bin öğrencinin her gün düzenli şeker ölçümü yaparak, insülin tedavisine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Okulda Diyabet Programı Koordinatörü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun şunları anlattı: “Türkiye’de 18 yaş altı yaklaşık 20 bin ‘tip 1 diyabetli’ çocuk var. 15 bini okul çağında. Tip 1 diyabetli çocuğun günde 6 - 10 kez kan şekeri ölçümü yapılmalı. Sonuca göre ortalama 4 kez insülin enjeksiyonu kullanılmalı. Okul yönetimleri, diyabetli çocuklara destek olmalı. Ama bazı özel okullar ‘tip 1 diyabetli’ çocukları kabule yanaşmıyor. Bir çok aile travma yaşıyor. 10 yaşından küçük çocukların okul saatlerinde kan şekeri ölçümü ve insülin tedavisinin yapılması gerekiyor.”
 

Anahtar Kelimeler:

diyabet seker hastaligi tip 1 diyabet

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