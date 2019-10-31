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Prof. Dr. Şükrü Yazar: Türkiye olarak dünyada sağlık turizminde çok iyi durumdayız
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Bilimsel Araştırmalar Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Türkiye olarak dünyada sağlık turizminde çok iyi durumdayız. Sağlık turizminde Türkiye ciddi anlamda hasta potansiyeline sahip." dedi
Prof. Dr. Şükrü Yazar: Türkiye olarak dünyada sağlık turizminde çok iyi durumdayız
31 Ekim 2019 - AA
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Yazar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalının ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirilen TPRECD 41. Ulusal Kurultayı'nın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik cerrahların kurultaylara aktif katılmalarını tavsiye etti.

Yaptıkları kurultaylarla, toplantılarla Türk plastik cerrahisinin dünya ile rekabet gücünün artmasını amaçladıklarını vurgulayan Yazar, şunları belirtti:

"Eskiden Türkiye'ye estetik operasyonlar için yurt dışında yaşayan Türkler gelirken şu anda geldiğimiz noktada Almanya, İsviçre, Amerika, Japonya ve Avustralya vatandaşları geliyor. Türkiye olarak dünyada sağlık turizminde çok iyi durumdayız. Sağlık turizminde Türkiye ciddi anlamda hasta potansiyeline sahip." 

Yabancı hastalarla düzenledikleri anketlerin bu kişilerin ekonomik nedenlerle değil kaliteli işler yapıldığı için Türkiye'yi tercih ettiğini gösterdiğini aktaran Yazar, "(Neden Türkiye'ye geliyorsunuz?) dediğimizde, 'Arkadaşımın burnunu çok güzel yaptığınız için Türkiye'ye geldim.' gibi cevaplarla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de artık kaliteli hastanelerin mevcut olduğuna işaret eden Yazar, "Dünyada artık sınırlar kalktı. Bu hastaneleri iyi cerrahlarla doldurabildiğimizde sağlık turizminde çok daha üst seviyelere çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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