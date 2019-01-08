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Prof. Dr. Tarkan Karahan: 'Evcil hayvanlar bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştiriyor'
Prof. Dr. Tarkan Karahan, yenidoğan bebeklerin evlerinde evcil hayvan bulunmasının bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiği ve bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini arttırdığı bildirdi.
Prof. Dr. Tarkan Karahan: 'Evcil hayvanlar bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştiriyor'
08 Ocak 2019 - İHA
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Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, Kanada'da yapılan araştırmada, evcil hayvan olan evde doğan bebeklerde, çocukluk çağı alerjik hastalıkları ve obeziteyi önlemede etkili olan Ruminococcus ve scillospira bakterilerinin diğer bebeklere oranla iki kat fazla olduğunun görüldüğünü söyledi. 
Prof. Dr. Karakan, "Evcil köpek, kedi, tavşan, hayvan ile yaşamanın atopi, alerjik nezle ve astım açısından koruyucu etkisi olduğu saptandı. İsveç'te 1 milyon çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, evlerinde köpek beslenen çocukların ilk 6 yaşta yüzde 13 oranında daha az alerjik astıma yakalandıkları görüldü" dedi. 
Prof. Dr. Karakan, yenidoğan bebeklerin evlerinde evcil hayvan bulunmasının bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiği ve bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini arttırdığını belirtti. Bağırsak sisteminde doğal dengenin korunmasına ve yenilemesine yardımcı olmanın yanı sıra probiyotiklerin çok farklı faydaları da olduğunu ifade eden Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof.Dr. Tarkan Karakan, "Başta ishal olmak üzere birçok sindirim sistemi kaynaklı hastalıkta probiyotiklerin kullanımının etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmış bulunuyor” diye konuştu. 
İnsanların yılda 7 defa soğuk algınlığıyla karşılaştıklarını belirten Karakan, "Probiyotikleri kullananlarda ise bu oran 2-3’e düşmekte. Bu nedenle probiyotik kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı. 
Prof. Dr. Karakan, yapılan araştırmalar sonucunda günde en azından 4 gram prebiyotik almamız gerektiğini, hatta bu rakamı 8-12 grama kadar yükseltmemizin genel sağlığımız için çok yararlı olacağını dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:

mikrobiyota probiyotik tarkan karahan

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