SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tarkan Karakan: 'İnsan dışkısında 10 farklı plastik çıktı '
Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, 26. Avrupa Gastroenteroloji Kongresinde sunulan bir çalışmada ilk kez insan dışkısında plastik saptandığını açıkladı
Prof. Dr. Tarkan Karakan: 'İnsan dışkısında 10 farklı plastik çıktı '
05 Kasım 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, Viyana’da düzenlenen 26. Avrupa Gastroenteroloji Kongresine katıldı. Viyana Tıp Fakültesinden Dr. Philipp Schwabl'ın yaptığı bir çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karakan, çalışmada dünyanın değişik ülkelerinden 8 gönüllünün, bir hafta boyunca yediklerinin listesini tuttuktan sonra dışkı örnekleri verdiğini belirterek, bu örneklerin içeriğindeki plastik miktarlarının Avusturya Çevre Ajansı tarafından 10 farklı plastik için ölçüldüğünü belirtti. 
Gönüllülerin plastik kaplarda yiyecek ve içecek tükettiklerini ve sekiz gönüllüden 6 tanesinin balık yediğini belirten Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Dışkı üzerinde yapılan incelemelerde test edilen 10 çeşit plastikten dokuzunun gönüllülerin dışkısında tespit edildiği görülmüştür. Bu plastiklerin boyutları 50 ile 500 mikrometre olarak ölçülmüştür. Çok küçük boyutlu olanlarının kana geçmesi hatta karaciğere ulaşması bile mümkündür” dedi. 

“Dünya nüfusunun yüzde 50’sinin dışkısında plastik bulunabilir” 
Bu çalışmaya göre tahminen dünya nüfusunun yüzde 50’sinin dışkısında plastik bulunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Karakan, "Bu çalışma besin zincirinde plastik kirlenmesinin önemini ortaya koyan ilk insan çalışmasıdır. Daha önce balıkların sindirim sisteminde plastik bulunmuştu. Bu durum muhtemelen denizlerdeki artan plastik atıklarından kaynaklanmaktadır" diye konuştu. 
Prof. Dr. Karakan, mikroplastiklerin çeşme suyunda, okyanuslarda hatta sineklerde bile bulunduğunu, kuşların bağırsaklarında plastik artıklarının görüldüğünü ve yapılan çalışmalarla bu plastiklerin demir emilimini engellediğinin tespit edildiğini belirtti. 

Plastiklerin insan sağlığına etkisi 
Plastiklerin insan sağlığına etkisinin henüz tam olarak bilinmediğini belirten Prof. Dr. Karakan, “Bu konu ile ilgili İngiltere hükümeti bir çalışma başlattı. Plastiklerin günlük hayatta kullanımının azaltılmasına yönelik kampanyalarda ise son yıllarda bir artış var. Bu yıl Avrupa Parlementosu kozmetiklerde mikroplastik kullanımının yasaklanmasını oya sundu. Ayrıca Avrupa Komisyonu plastik ürünlerin gıda sektöründe kullanımının azaltılması ve okyanusların temizlenmesi için eylem çağrısında bulundu” dedi. Avrupa’da plastik pipetlerin dahi kullanımına karşı bir tutumun çığ gibi artmakta olduğunu belirten Karakan, “Bu açıdan bakıldığında Türkiye plastik kullanımı konusunda henüz yeterli farkındalığa sahip değil" şeklinde konuştu. 
Küçük bir çalışma dahi olsa bu çalışmanın sonuçlarının dahi plastikle içli dışlı olduğumuzu göstermekte olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karakan “Bu durum, günümüzde artan sindirim ve bağışıklık sistemi hastalıkları arasında bir bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bu konuda yapılacak diğer çalışmaların bu bağlantıyı net olarak ortaya çıkarmasını bekliyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

probiyotik prof dr tarkan karakan 26 avrupa gastroenteroloji kongresi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Rehabilitasyon pediatrik rehabilitasyon gulsah konakoglukoah prof. dr. mecit suerdem koah hastalari dernegiselcuk universitesi tip fakultesisagliga evet dernegi tutun tuketimiorgan bağişi dr. eyup kahveci seckin pirim turkiye organ nakli vakfsaglik bakani fahrettin koca manisa sehir hastanesi112 Acil Çağrı Merkezi Muğla kamil karakayaKardiyoloji Kongresi Prof. Dr. Mustafa KEmal ERol avrupa kardiyoloji dernegiProbiyotik prof. dr. tarkan karakan 26. avrupa gastroenteroloji kongresisağlık turizmi sağlık yatırımı dr. koksal hologluesrefpasa hastanesiismail karakuyu saglik eski bakani
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
02/11-06/113. Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.