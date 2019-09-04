SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof: Dr. Tavmergen: Araştırmalara göre otizm ve şizofreni gibi riskler baba yaşına bağlı
Ege üniversitesi aile planlaması – infertilite araştırma ve uygulama merkezi koordinatörü Prof. Dr. Erol Tavmergen baba yaşının üremeye etkileri, tüp bebek tedavisinde başarıya etkisi konularını ele aldı. Prof. Dr. Tavmergen yaptığı açıklamada “Baba yaşının 35’den yüksek olması 30 yaşındaki bir erkeğe kıyasla yüzde 50 daha düşük hamilelik oranı ile ilişkilidir” dedi
Prof: Dr. Tavmergen: Araştırmalara göre otizm ve şizofreni gibi riskler baba yaşına bağlı
04 Eylül 2019 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Üreme tıbbında yaşanan gelişmeler tüp bebek uygulamalarında da kendini gösteriyor. Tüp bebek uygulamasında ailenin de şartlarına dikkat çeken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen konu ile ilgili yazılı açıklamasında gelişmiş dünyada hem anne hem de baba yaşları giderek artma eğiliminde olduğunu belirterek ” Baba yaşının Klinefelter sendromu ve akondroplazi veya cücelik gibi nispeten nadir görülen genetik rahatsızlıklarda bir faktör olarak uzun zamandan beri kabul görmüştür. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar otizm ve şizofreni gibi risklerin de baba yaşına bağlı olarak ortaya çıkabileceğini gösteriyor. 35 ya da daha büyük yaşta çocuk sahibi olan kadınların “ileri anne yaşı” olarak tanımlanmasına karşın babalar için böyle bir kriter belirlenmemiştir. “ dedi.

En doğru risk değerlendirmesinin hem anne hem de baba katkısını hesaba katarak annenin ve babanın toplam çağına göre ayarlanacağını kaydeden Prof. Dr. Tavmergen “ İleri baba yaşı, yarık dudak ve damak gibi çocukluk çağı koşulları için bir risk faktörüdür. Öte yandan, çocukluk çağı kanserleri, doğuştan kalp kusurları da ortaya çıkabilmektedir. ile otizm, şizofreni, epilepsi ve bipolar bozukluk  gibi nöropsikiyatrik durumları da etkilediği yapılan araştırmalarda orta konulmaktadır. “ ifadelerini kullandı.

Baba yaşının üremeye etkileri

Üreme başarısındaki kadın rolü hakkında erkeklerden çok daha fazla şey bilindiğini ve ileri anne yaşının geleneksel olarak 35 yaşından büyük olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Tavmergen “Maternal yaş için bu tanım, kadınların gebe kalma süresini uzatmanın yanı sıra gebe kalma süresini uzatan uzun bir süre gösterdikleri için de belirlenmiştir. İleri anne yaşı kavramı 'yumurtalık yaşlanması' ile eşanlamlıdır ve düşük oosit sayıları ve kalitesi ile ilişkilidir; Her ikisi de daha düşük üreme başarısına yol açar.

Yukarıda detaylandırılan çalışmalardan bazıları, semen hacmi, sperm motilitesi ve sperm konsantrasyonu da dahil olmak üzere sperm parametrelerinin erkek yaşı olarak azaldığını göstermektedir. “ ifadelerini kullandı.

Olumsuz etkinin daha fazla kanıtının tanımlandığı gebe kadınlara yönelik gözlemsel bir çalışmaya atıf yapan Prof. Dr. Tavmergen “Erkeğin yaşı 45’e geldiğinde hamileliğe ulaşma süresinde beş kat artış gözlenmiştir.  Diğer çalışmalar benzer etkiler göstermiştir. Kadınların otuzlu yaşların sonuna geldiklerinde, erkek yaşının gebelik başarısında önemli bir faktör haline geldiği görülmektedir. Baba yaşının 35’den yüksek olması 30 yaşındaki bir erkeğe kıyasla yüzde 50 daha düşük hamilelik oranı ile ilişkilidir.

Baba yaşı ve tüp bebek tedavi başarısı ilişkisi

Ege Üniversitesi Aile Planlaması – İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Tavmergen; baba adayında sperm sayısının düşük olması veya testisten sperm alınmasının, kadının yaşından bağımsız olarak düşük hızlarında artışa yol açtığını belirtti.

Babanın yaşının 50’nin üstünde olması tüp bebek başarısızlığını artıran ayrı bir faktör olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tavmergen şunları ekledi:

“Babada pıhtılaşmaya eğilim olması, anne adayında da var olması durumunda bu sefer bebekte de pıhtılaşmaya eğilim oluşmasına yol açmaktadır. Bu durumda annenin kan sulandırıcı kullanması yeterli olmayabilir.

Babanın sigara içmesi ve folik asit düzeylerinde düşüklük olması da annenin başarılı gebelik geçirmesini engellemektedir.

Erkek germ hücrelerinin olgunlaşması sırasında kromozomal anormalliklerin ve mutasyonların birikmesinin, baba yaşını ilerleterek belirli koşullardaki riskleri arttırmasından sorumlu olduğu düşünülmektedir. 36-57 yaşlarındaki erkeklerin spermindeki DNA hasarı miktarı, 35 yaşındaki erkeklerden üç kat fazladır. “

Anahtar Kelimeler:

infertilite erol tavmergen ege universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Halk Sağlığı Haftası Mustafa Kasapoğlu Kistik fibrozis Bülent Karadağ Marmara Üniversitesi sağlık bakanlığı doktor Abdulahat Arvas reçete SGK Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Nurten Saydan Ordu Üniversitesi rdu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi UNICEF Birleşmiş Milletler Aydın Atatürk Hastanesi İlkkan Çalaşyer saglik uygulama tebligi erken ölüm Dünya sağlık Örgütü Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kronik hastalık sağlık bakanlığı diyabet koah e-nabız SUT sağlık uygulama tebliği tıbbi cihaz sivrisinek Melissa Piliang kızamık salgını dünya sağlık örgütü elektronik sigara Sağlığa Evet Derneği Elif Dağlı Of Devlet Hastanesi Şaban Uysal Altan Aydın çocuk onkolojisi Levent Gök doktor yaşam sarah gray dövmeli doktor infertilite Erol Tavmergen Ege Üniversitesi hemşire Royal Victoria Hastanesi sağlıklı beslenme Fahrettin Koca Sağlık Bakanı sağlıkta şiddet Serkan Öztürk Aile Hekimi İFSO Alper Çelik Milas Devlet Hastanesi Devrim Ergün ilaç kaçak ilaç İl sağlık Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi beyaz kod Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Sağlık Bakanlığı atama kurası mecburi hizmet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.