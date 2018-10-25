Prof. Dr. Tufan Tükek: 'Diyabet tedavisinde obezite cerrahisi yöntemleri deneniyor'

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi için Antalya'ya gelen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin, obezitenin yüksek olduğu ülkelerde sık görüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye'de 14 milyon diyabetli bulunduğunu belirten Tükek, bu rakamla dünya sıralamasında üçüncü olduğunu vurguladı.

Yurt genelinde 7 binin üzerinde iç hastalıkları uzmanının, il, ilçe ve köylerde diyabetle mücadele ettiğini ancak diyabet ilaçlarını endokrin doktorlarının yazabildiğin belirten Tükek, şunları söyledi:

"Diyabetli hasta sayısı her yıl giderek artıyor. Diyabet, kardiyovasküler ölümlerin, böbrek hastalığının, bacakların kesilmesinin, körlüğün en sık nedeni. Biz bu hastaları çok iyi tedavi etmek durumundayız. Son dönemlerde diyabetle ilgili çıkan ilaçlar, hem kan şekerini düşürüyor hem de kalbi, böbreği koruyor. SGK, bu ilaçların yazılmasını iç hastalıkları uzmanlarına yasakladı. Bu yasağın kalkması gerekiyor."

"Diyabet, 20'li yaşlara kadar düştü"

Gençlerde görülen tip 1 diyabetin 20'li yaşlara kadar düştüğünü ifade eden Tükek, "Obezite cerrahisinde kullanılan birtakım cerrahi yöntemler, diyabetin tedavisi için deneniyor. Bağırsakları ters çevirip, tekrar diktiğiniz zaman kan şekeri emilimini önlemiş oluyorsunuz. Çalışma devam ediyor. Şu an bu yöntemi morbid obezlere öneriyoruz." diye konuştu.



Şeker hastalarının erken dönemde olumsuzlukları hissetmediğini ancak ilerleyen süreçte gözde, kalpte bozukluk ortaya çıkınca durumun ciddiyetini kavradıklarını vurgulayan Tükek, diyabete bağlı böbrek yetmezliğinden, kalp krizlerinden ölümler ortaya çıktığına dikkati çekti.