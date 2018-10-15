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Prof. Dr. Tufan Tükek: 'İç Hastalıkları Uzmanı diyabet ilacı yazamıyor! Bilimsel dayanağı yok'
Prof. Dr. Tufan Tükek, "Yeni ortaya çıkan ilaçlar var. Diyabette çok daha etkili ve iyi olabilecek ilaçlar var. SGK’nın aldığı karardan dolayı, maalesef bu ilaçların çoğunu hatta, hiçbirini iç hastalıkları uzmanı yazamıyor" dedi
Prof. Dr. Tufan Tükek: 'İç Hastalıkları Uzmanı diyabet ilacı yazamıyor! Bilimsel dayanağı yok'
15 Ekim 2018 - İHA
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Diyabet tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçların olduğunu belirten İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aldığı karardan dolayı bu ilaçları iç hastalıkları uzmanlarının yazamadığını söyledi. Aynı zamanda Tükek, iyi tedavi edilemeyen diyabet hastalarının ilerleyen yıllarda böbrek yetmezliği, kalp yetersizliği, körlük gibi çok ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek 2007-2008 yılından bu yana genel çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu çalışmalardan aldıkları bilgilere göre diyabet rahatsızlığında oranın yüzde 7’lerden, yüzde 14’lere çıktığını bildirdi.

Bu sayının nüfusa oranlanmasında ise ortaya 14 ila 15 milyon civarında ‘diyabetli’ çıktığını söyleyen Tufan Tükek, “Birçok insan bunun farkında değil ama farkında olanların bir kısmı da tedavide bazı sorunlar yaşıyor. Diyabet tedavisindeki yetersizlik, hekime ulaşmadaki yetersizlik, daha yeni ortaya çıkmış ilaçların kullanılamamasındaki yetersizlik nedeniyle bu hastaların kan şekeri kontrol oranı yüzde 30 civarında. Bu da ciddi anlamda bir sorun. Yüzde 70’i diyabetli, ama kontrolsüz diyabetli” dedi.

İyi tedavi edilemeyen diyabetli hastaların 10 yıl sonra böbrek yetmezliği, kalp yetersizliği, körlük, amputasyon (bacak kesilmesi) gibi risklerle karşılaşmasının yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Tükek, diyabetin çok ciddi bir hastalık olduğunu dile getirdi.

“BU İLAÇLARIN HİÇBİRİNİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI YAZAMIYOR"

Son yıllarda dünyanın kabul ettiği kılavuzlarda ilk sırada yer alamaya başlayan ilaçlar olduğunu kaydeden Tükek, “Bu ilaçlar ağızdan da alınıyor, insülin gibi enjeksiyonla da uygulanıyor. Yeni ortaya çıkan ilaçlar var. Diyabette çok daha etkili ve iyi olabilecek ilaçlar var. SGK’nın aldığı nedenden dolayı, maalesef bu ilaçların çoğunu hatta, hiçbirini iç hastalıkları uzmanı yazamıyor. Bu kararın alınması, bilimsel dayanağı olmayan bir neden. Hiçbir kılavuzda bu ilaçların kullanılmaması gibi bir sebebi yok. Belki bu kararın alınmasındaki etken, ekonomik kaygılar olabilir” şeklinde konuştu.

“BU KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

‘Biz bu hastaları şuanda çok iyi tedavi edemezsek, 10 sene sonra bu ilaçlar çok daha maliyetli bir şekilde devlete yük olacak’ diyen Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bu durumu mahkemeye verdik. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, onlar bize yardımcı oldular. Diyabet çok önemli bir hastalık. Ciddi sorun ve ciddi maliyet. Diyabet tedavisi önündeki engellerin kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Hastaların ilaçlarını kullanması lazım. Diyabetle uğraşan ve ilgilenen iç hastalıkları uzmanları olarak, bu kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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People
4
1) Ahmet gümüş (Yandaş uzmanı )
15.10.2018 13:09:26
Dahiliye tüm ilaçları yazacak ise endokrinoloji uzmanı niye var? İnsanlar neden 3 sene ihtisas ve mecburi hizmet yükü alıp yan dal yapsın ki? O ilaçlar gerekirse endokrinoloji gider yazdırır
People
2
2) Baha demir (Doktor)
15.10.2018 12:02:26
Poliklinik yaparken SGK mı reçete yazıyor biz mi yazıyoruz anlaşılır değil. Doktorlar olarak çok fazla reçete ödeme sınırlamasından etkileniyoruz. Bence yüzde 90 ının bilimsel dayanağı yok. Örnek mantar kremleri. Çoğu hipertansiyon ilacı neden doktor raporu olmadan ödemez anlaşılır değil. Yıl olmuş 2018 çoğu diyabet ilacını hastanın aile hekimi yazamıyor.yeni nesil pankreashücre koruyucu ilaçları dahiliye doktoru yazamıyor . Hiçbiri bilimsel değil olay daha çok maddi sanırım. Bu konuda SGK nın sınırlama yetkisi olması hem etik hem de tıp eğitimiyle çelişir bi durum.
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