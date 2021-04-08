Prof. Dr. Ünal: Yoğun Bakımda çalışan dermatolog var

Haber Global'den Merthan Sümbelli'nin haberi...

Dünya Covid-19 ile mücadele ederken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Bilimsel çalışmalara göre şu ana kadar geliştirilen hemen hemen her aşının hastaneye yatışı neredeyse tamamen engellediği ifade ediliyor. Ancak burada önlemlerin alınmasının gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

Türkiye toplu aşılamaya 14 Ocak’ta başladı. O günden bugüne 17 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Ancak 1 Mart’ta ‘Yerinde karar’ yöntemiyle normalleşme çabaları beklenen sonucu vermedi. Normalleşme adımları 29 Mart’a kadar devam edebildi. Türkiye’de tam 58 il kırmızı hale geldi.

VAKA 33 BİN İKEN YOĞUN BAKIM DOLULUĞU %72,1'Dİ

Bu tarihten itibaren ülkede tedbirler artırıldı. Vaka artışlarındaki artış durdurulamazken dün 54 bin 740 vaka ile rekor kırıldı. O dönemde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5 oldu. Bu rekordan önceki 2. pik dönemiyle bir kıyas yapmak gerekirse, 8 Aralık 2020’de 33 bin 198 kişi ile rekor vaka açıklanmış, 211 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı tarihte yoğun bakım doluluk oranıysa yüzde 72.1 olarak göze çarpıyordu.

Rekorun kırıldığı günden 10 gün sonra yani 18 Aralık’ta 26.410 vaka tespit edilmiş, 246 kişi hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım doluluk oranındaysa çarpıcı bir artış olmasa da 1,6’lık bir yükselişle yüzde 73,7’e çıktığı görülmüştü. Şimdi Türkiye 7 Nisan’da vaka sayısında rekor kırdı. Ancak bu sefer devrede aşılama da var. Türkiye'de 17 milyon 500 binden fazla doz aşı uygulandı. 10 milyondan fazla kişi ilk doz aşısının alırken, neredeyse 7 buçuk milyon kişi çift doz aşısını oldu.

“DOLULUK ORANI DA ÖLÜMLER DE ARTAR”

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, vakaların artmasından sonra yoğun bakımlarda da artış olacağı görüşünde. “Birkaç hafta içerisinde hastane yatışları ve yoğun bakım doluluk oranları artar” diyen Ünal, buna bağlı olarak ölümlerin de artacağının altını çiziyor.

“YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN DERMATOLOG VAR”

Şu an yoğun bakımlarda çalışanların kimler olduğunu iyi anlamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Necmettin Ünal, 450 civarında yoğun bakım uzmanının çalıştığını belirtiyor. Bunun yanı sıra yoğun bakımlarda önceden olduğu gibi şimdi de ağırlıklı olarak anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının çalıştığını aktaran Ünal, “Bunlar yeterli gelmediği için başka branşlardan doktorlar da kaydırılıyor. Dermatoloğun çalıştığı yoğun bakım ünitesi bile var” diyor.

“DOLULUK ORANI ARTARSA HİZMET KALİTESİ DÜŞER”

Yoğun bakım konusunda eğitim almayan kişilerin kaydırılmasının yoğun bakım servislerinin performansının düşmesine neden olacağını ifade eden Prof. Dr. Necmettin Ünal, “Yoğun bakım doluluk oranları arttıkça verilen hizmetin kalitesi düşeceğinden ölüm sayılarında artış gözleniyor” ifadelerini kullanıyor.

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