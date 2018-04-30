SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ünlü: Hayvancılıkta hormon kullanımı insanlarda infertiliteye neden oluyor
BU yıl 12'inci Türk Alman Jinekoloji Kongresi KKTC'de düzenlendi. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından düzenlenen kongrenin basın toplantısında konuşan TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, son yıllarda hem kadın hem de erkeklerde infertilite yani kısırlığın artış gösterdiğini, bunun en önemli nedeninin besinlerdeki pestisitler, çevresel faktörler, toksik ve terratojen maddeler (kalıtımsal değişikliğe yol açan kimyasallar) olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ünlü ayrıca tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon kullanıldığını ve kontrolsüz şekilde hormon satışının yasaklanması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Ünlü: Hayvancılıkta hormon kullanımı insanlarda infertiliteye neden oluyor
30 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Ünlü, ülkemizde kısırlık oranının yüzde 15 olduğunu belirtirken ve yaklaşık 950 bin civarında çiftin Türkiye'de istemesine rağmen çocuk sahibi olamadığını açıkladı ve infertilitenin artmasının nedenleri hakkında şunları söyledi:

"Kısırlığın artmasının pek çok nedeni var. Maruz kaldığımız toksik, zehirli maddeler, terratojen maddeler yani genetiğimizi değiştiren, genetiğimizi bozan ve bizim hastalıklı, sağlıksız, anomalisi olan bir bebek doğurmamıza yol açan maddelerdir. Bu maddeler çevremizde çok fazla kullanılıyor. Örneğin tarımda ve hayvancılıkta çok yaygın kullanılan hormonlar, pestisitler, kimyasal gübreler, böcek öldürücüler bu madde grubunda. Bunlar denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor. Bütün bunlardan dolayı halk sağlığı ciddi şekilde etkileniyor. İlk etkilerini ise kısırlık olarak görüyoruz çünkü vücudumuzun en hassas organları yumurtalıklarımız ve testislerimiz. Bunları bozuyor öncelikle bu maddeler. Bu organlar bozulduğu zaman da karşımıza çocuk sahibi olamama ile geliyor çiftlerimiz. O nedenle de her şeyden önce çevre bilincinde olmamız, çevreyi zehirli atıklardan, maddelerden, gazlardan, dumanlardan korumamız gerekiyor. İkincisi devletimizin çok ciddi önlemler alarak hayvancılıkta hormon kullanımı sıfır düzeyine indirmesi lazım. Örneğin erkeklerde giderek göğüslerde büyümeler görüyoruz çünkü tavuklara östrojen veriliyor, hayvanlara hormon veriliyor. Bunlar da hem kadınlarda hem erkeklerde çok zararlı etkiler yapabiliyorlar. Bunların önlenmesi gerekiyor."

"SOSYAL NEDENLER DE ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMAYA NEDEN OLUYOR"

İnfertilitenin tek nedeninin çevresel faktörler ya da toksik maddeler olmadığını belirten Prof. Dr. Ünal, kadınların sosyal nedenlerle çocuk sahibi olmayı ertelememesinin de gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınlarımız tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatında çok aktif oluyorlar. Dolayısıyla uzun süren bir meslek hayatı, ardından kariyer derken evlilik ve çocuk isteklerini hep öteliyorlar. Bu da ciddi bir sorun olarak ileri yaşlarda çocuk sahibi olamama ile geliyor. O nedenle de biz kadınlarımıza çocuk sahibi olma isteklerini ötelememelerini tavsiye ediyoruz çünkü ülkemizdeki yasalar her zaman anneyi, anne adayını ya da doğum yapmış kadınları koruyucu niteliktedir. Yasal izinlerimiz gayet yeterlidir. Dolayısıyla da hem kariyerlerini hem de çocuk sahibi olma planlarını ötelememelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Burada özellikle genç kadınlara yumurta rezervlerini kontrol ettirmelerini de öneriyoruz. Yumurta rezervi çok önemli bir faktör. Eğer genetik risk varsa, bir takım maddelere maruz kaldıysanız çok genç yaşta da yumurta rezerviniz azalmış olabilir. Çok basit bir şekilde ultrason ya da birkaç hormon testi ile birlikte yumurta rezervinizi öğrenebilirsiniz ve burada bir tehlike varsa devletin yasal güvencesi altındasınız. Yasal olarak yumurtalarınızı dondurabilirsiniz."


 

Anahtar Kelimeler:

infertilite tajev cihat unlu hormon kullanimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.04.2018 15:30:39
Hindistan’da bile pek çok yerde organik tarım olarak pestisit değil, çiftçilerin kendi ürettiği doğal böcek kaçırıcılar kullanılıyor. 50 yıl önce 80 günde olgunlaşan civcivler piyasaya sürülebilirken şimdi 45 günde daha kilolu bir halde kesime gidiyorlar. EŞİT TAKAS PRENSİBİ olarak; hormon ve antibiyotiklerle tosunlaştırılan piliçleri yiyenlerin de artık tosun gibi çocukları olmaması doğaldır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
malpraktis ameliyat kateter ameliyatta unutulan cisiminfertilite tajev cihat ünlü hormon kullanımıizmir ambulans kazasıgüncel uyuşturucu ticaretiüniversitelerin bölünmesi cerrahpaşa
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/05-06/059. Ulusal Haseki Tıp KongresiDİĞERANTA
09/05-13/05V. Balkan Ülkeleri Anestezi GünleriANESTEZİY...GAZİ
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.