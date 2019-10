Prof. Dr. Vahit Özmen: Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı düşük

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor ve her 8 kadından 1’ine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttı. Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konan ülkemize dair bir diğer gerçek de batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması.

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, ülkemizde meme kanseri görülme yaşının düşmesine şu sözlerle açıklık getirdi. ‘‘Amerika’da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25’i 50 yaş altında, 40 yaşın altında tanı konanların oranı ise yüzde 5’ten az. Türkiye’de ise oranlar hayli yüksek. Meme kanseri tanısı alanların yüzde 50’si 50 yaş altında, yüzde 20’si 40 yaş altında. Bu çok ciddi bir oran. En genç hastamız 17 yaşında!’’

‘‘Tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz’’

Prof. Dr. Vahit Özmen ayrıca genç yaşta görülen meme kanserinin, ileri yaşa oranla daha hızlı seyredip, daha sık tekrarladığını da belirtti ve ekledi: ‘‘Bu durumda erken tanı, özellikle genç yaşta daha da önemli bir hale geliyor. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor.’’

MEMEDER’in tamamladığı 10 yıllık mamografik tarama projesine göre, evden davet edilerek yapılan mamografik taramanın hastaların yüzde 80’inde çok erken tanı sağladığını, yaşam süresini uzattığını vurgulayan Dr. Özmen, bu taramanın ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Meme kanserinin en büyük nedeni; hareketsizlik, teknoloji bağımlılığı ve obezite!

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, düzenli yapılan egzersiz ve obeziteden kaçınarak meme kanserinin önlenebileceğini belirtirken, meme kanserinin erken yaşta görülmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

- Türkiye’de nüfus yapısın genç olması,

- Gençlerin üreme fonksiyonlarında değişiklikler (erken yaşta adet görmek, geç doğum, kısa süren emzirme, geç menopoz, hormone kullanımı vs.)

- Hareketsiz yaşam tarzındaki artış,

- Daha az egzersiz yapma, otomobil, TV ve bilgisayar bağımlılığı,

- Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler,

- Fast food, işlenmiş ürün ya da paketli ürün tüketiminde artış,

- Obezite ya da kilolu olma sıklığında artış,

- Kadınlarda tütün ve alkol kullanım sıklığında görece artış ve kullanımın

erken yaşlara kayması,

- Olumsuz çevresel faktörlere maruz kalma sıklığı ve süresinde artış (iş yeri,

yaşama, çalışma ortamı, ekonomik nedenlerle artan stres),

- Hava kirliliği ve bu ortamda yaşama/çalışma

- Su, toprak kirliliği ve hormonlu ortamda yetişen ve genetiği değiştirilmiş

besinleri tüketme

“Kanseri erken tanımak elimizde”

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un verdiği destek için teşekkürlerini ifade eden MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç ise, “Kanserden kaçınmak için yapılması gerekenler belli ama hala rakamlar her 8 kadından 1’inde meme kanseri görüldüğünü gösteriyor. Belki kanser olmayı engelleyemeyebiliriz ama kanseri erken tanımak elimizde! Çünkü, erken tanı ile tamamen iyileşmek mümkün’’ dedi.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’dan MEMEDER’e 5 Yıldır Aralıksız Destek

Çırağan Palace Kempinski İstanbul “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak bilinen Ekim ayında çok sayıda etkinlik düzenleyerek MEMEDER’e desteğini bu yıl da sürdürecek. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Birbirinden özel aktivite ve etkinlikler düzenleyerek farkındalığın ve erken teşhisin önemine dikkat çekiyoruz. Dünya çapında takip edilen bir kurum olduğunuzda bu gibi farkındalık aktivitelerinin etkileri de oldukça geniş çapta oluyor. Yerli ve yabancı tüm konuklarımızdan da bu aktivitelerimiz için çok güzel geri bildirimler alıyoruz. MEMEDER ile yıllardır birlikte ilerleyerek bu farkındalığın bir parçası olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Çırağan Sarayı’nın Ekim Ayı Boyunca Aktiviteleri

Meme kanseri farkındalığını arttırmak için Çırağan Palace Kempinski İstanbul çalışanları, Ekim ayı boyunca yakalarına pembe kurdele takacak ve otelin birçok noktasına pembe çiçekler yerleştirilecek. Otelde konaklayan misafirlerin faturalarına konakladıkları her bir gün için isteğe bağlı olarak 10 TL eklenecek ve elde edilen gelir MEMEDER’e bağışlanacak. Otelin restoranlarından Gazebo Lounge’ın girişinde dikkat çekici bir boyutta ve pembe renkte çikolatadan pespembe bir Çırağan Sarayı misafirleri karşılarken; mekanda pembe renkte Çırağan Sarayı ve tarihi kapı modelinde çikolatalar satışa sunulacak. Gazebo’ya gelen çay ve kahve içen konuklara ise pembe baklavalar ve pembe Çırağan Sarayı modelinde çikolatalar ikram edilecek. Yanı sıra farkındalığa lezzet katan bir diğer çalışma da Tuliss Pastası. Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un süpermodel Tülin Şahin ile ortak projesi olan ve her sezon yenilenen hafif ve leziz Tuliss pastası Ekim ayına özel meme kanserine dikkat çekmek üzere pembe kurdele ile misafirlere ikram edilecek. Çikolata ve meyvelerle bezeli, sadece 145 kalori olan glütensiz Tuliss pastasının da tüm geliri MEMEDER’e bağışlanacak. Ayrıca Ekim ayı boyunca pembe renkte bu farkındalığa özel olarak hazırlanan kokteyllerin de geliri yine MEMEDER’e bağışlanacak. MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen tarafından otel çalışanlarına ve kontaklarına “Erken Teşhis ve Farkındalık” ile ilgili eğitim verilirken; 5-6 Ekim tarihlerinde Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleşecek “Pembe Festival” etkinliklerine Çırağan Palace Kempinski İstanbul Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Neslihan Şen de katılarak özel bir panelde konuklarla bu aya özel yaptıkları aktiviteleri ve farkındalık çalışmalarını kurum adına anlatacak. Sosyal medyada ana hashtag olarak #CiraganSarayiPembeOluyor kullanılarak da bu farkındalığın daha da geniş kitlelere ulaşabilmesi hedefleniyor.