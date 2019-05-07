Prof. Dr. Vural Kavuncu: Üniversiteye bağlı hastanelerde yaşanan randevu sorunu çözülecek

Kavuncu, üniversiteye yeni atanan öğretim üyelerini makamında kabulü sırasında yaptığı açıklamada, KSBÜ'nün Kütahya'da kurulana sağlık temalı ikinci devlet üniversitesi olduğunu hatırlattı.

Üniversiteye bağlı hastanelerde çeşitli nedenlerden kaynaklanan randevu sorununun çözümü için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

"İlk kadro ilanlarımız ile 50'ye yakın öğretim üyesi ataması gerçekleştirdik. Yeni ilanımızla 40 öğretim üyesi daha alıyoruz. Yeni kadrolarımızla hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinde büyük bir güç kazanmış oluyoruz. Kütahyalı hemşehrilerimize hastanelerimizdeki ana branşlarda randevu sorununu çözeceğiz diye bir söz vermiştik. Şimdi hem ana branşlarda hem de yan dal branşlarındaki sağlık hizmetlerinde bir rahatlama oldu. Hem de her geçen gün hastanemizde yenilikçi ve yüksek nitelikli sağlık hizmetleri veriliyor. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi devam edecek."

Kavuncu, KSBÜ'nin Kütahya'ya, Türkiye'ye ve bilim dünyasına katkı verecek yeni nesil bir üniversite olacağını sözlerine ekledi.