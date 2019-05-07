SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Vural Kavuncu: Üniversiteye bağlı hastanelerde yaşanan randevu sorunu çözülecek
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, üniversiteye bağlı hastanelerde sağlık hizmetlerinde ana branşlarda yaşanan randevu sorununun çözüleceğini bildirdi.
Prof. Dr. Vural Kavuncu: Üniversiteye bağlı hastanelerde yaşanan randevu sorunu çözülecek

ARŞİV

07 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kavuncu, üniversiteye yeni atanan öğretim üyelerini makamında kabulü sırasında yaptığı açıklamada, KSBÜ'nün Kütahya'da kurulana sağlık temalı ikinci devlet üniversitesi olduğunu hatırlattı.

Üniversiteye bağlı hastanelerde çeşitli nedenlerden kaynaklanan randevu sorununun çözümü için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

"İlk kadro ilanlarımız ile 50'ye yakın öğretim üyesi ataması gerçekleştirdik. Yeni ilanımızla 40 öğretim üyesi daha alıyoruz. Yeni kadrolarımızla hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinde büyük bir güç kazanmış oluyoruz. Kütahyalı hemşehrilerimize hastanelerimizdeki ana branşlarda randevu sorununu çözeceğiz diye bir söz vermiştik. Şimdi hem ana branşlarda hem de yan dal branşlarındaki sağlık hizmetlerinde bir rahatlama oldu. Hem de her geçen gün hastanemizde yenilikçi ve yüksek nitelikli sağlık hizmetleri veriliyor. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi devam edecek."

Kavuncu, KSBÜ'nin Kütahya'ya, Türkiye'ye ve bilim dünyasına katkı verecek yeni nesil bir üniversite olacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

kutahya saglik bilimleri universitesi vural kavuncu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Trakya Üniversitesi Osman Nuri Hatipoğlu astım Hitit Üniversitesi Reha Metin Alkan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu ambulans UMKE Sağlık Bakanlığı ambulans İsa Minnetoğlu doktor çalışma hakları Nadide Korkut serviks kanseri Selman Laçin rahim ağzı kadın doğum hastalıkları hekim şarkı zülay kazak sabah gülleri Ankilozan Spondilit Derya Buğdaycı hava kirliliği Temiz Hava Hakkı Platformu Dünya sağlık Örgütü güneş kremi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi egzersiz omurga sakatlığı Hacettepe Üniversitesi Yeşim Gökçe Kutsal sağlıklı beslenme iftar ramazan Alper Sönmez Dünya Astım Günü bülent şekerel astım astım akciğer sağlığı Dünya Astım Günü Türk Toraks Derneği obezite metabolik ve bariatrik cerrahi ebola salgın kongo demokratik cumhuriyeti Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi başhekim Rıdvan Ali kizamik kizamik salgini abd
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.